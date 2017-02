Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score. Gli anticipi (27^ giornata, oggi 24 febbraio 2017)

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE E PROSSIMO TURNO. GLI ANTICIPI (27^ GIORNATA, 24-25 FEBBRAIO 2017) - La Serie B 2016-2017 si prepara a vivere tra pochi giorni un turno infrasettimanale che potrebbe sconvolgere gli equilibri della classifica; prima però dovremo vivere i risultati della ventisettesima giornata, il cui calendario naturalmente è condizionato dal turno che si giocherà martedì. Per questo motivo l'anticipo del venerdì raddoppia: avremo il 24 febbraio due partite, vale a dire Brescia-Cittadella alle ore 19 e Benevento-Bari alle ore 21.

Il Benevento oggi, ospitando un Bari ancora pericolante sia pure in ripresa, ha la possibilità per almeno 24 ore di assaporare la vetta della Serie B: era già successo e i campani non ci erano riusciti, ora ci riprovano e in ogni caso lanciano la loro fortissima candidatura alla promozione diretta. Nella quale spera logicamente anche la Spal, che arriva dal pareggio del Bentegodi e domani ospiterà il Perugia in una bellissima partita tra squadre da playoff. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE B E LA CLASSIFICA

Il Cittadella sta continuando a disputare un campionato di alta quota; chiaramente i veneti non potevano pensare di tenere lo straordinario ritmo delle prime giornate, ma restano comunque in zona playoff e sono le avversarie a dover fare la corsa su di loro se vogliono un posto nella post season. Chi ci spera è il Bari: una squadra dalla grande tradizione e che parte sempre per la promozione in Serie A, ma che poi viene frustrata dai risultati sul campo. Risolti i problemi societari (ricorderete il rischio di fallimento), i Galletti di riffa o di raffa sono sempre nella parte sinistra della classifica ma non riescono mai a fare il passo in più.

Non riesce nemmeno a farlo il Brescia: partiti bene, i lombardi del progetto giovane - iniziato già qualche stagione fa - sono incappati in tante difficoltà dalle quali Cristian Brocchi, allenatore sicuramente suggestivo ma forse ancora senza la necessaria esperienza, non è riuscito a tirar fuori la squadra. Partito anche Leonardo Morosini, adesso il Brescia deve unicamente puntare a salvarsi: la partita interna contro il Cittadella rappresenta uno snodo importante in questo senso. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE B E LA CLASSIFICA