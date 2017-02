SCI COPPA DEL MONDO 2017: IL PUNTO DI PETER RUNGGALDIER (ESCLUSIVA)- Dopo la sosta per il mondiale di St. Moriz lo sci torna protagonista con gli appuntamenti della Coppa del Mondo, che in questo weekend ci riserva diversi appuntamenti davvero importanti. Oggi le donne saranno impegnate a Crans Montana in Svizzera per la combinata, mentre nel contempo gli uomini saranno a Kvitfjell in Norvegia per disputare la discesa. In testa nella classifica di specialità nella discesa maschile troviamo l’azzurro Peter Fill che comanda con 279 punti: Fill ha un vantaggio di 32 punti su Jansrud, 61 su Paris, mentre quarto a 79 punti troviamo Reichelt. Tutto ancora in gioco e proprio questo weekend di gare in Norvegia potrebbe essere decisivo e speriamo quindi di poter riconfermarci ai vertici della discesa. Per presentare le due discese in Norvegia ilsussidario.net ha intervistato in esclusiva Peter Runggaldier, ex specialista della discesa e del superG degli anni 90’

Un giudizio sul comportamento dell'Italia a Sant Moritz. Diciamo che è andata così. Magari c'erano troppe attese, troppa pressione per esempio sulla Goggia che così bene aveva fatto bene in Coppa del Mondo. Ci si aspettava più medaglie, purtroppo però non siamo stati fortunati. La Goggia ha preso il bronzo in gigante. Speriamo di rifarci alle Olimpiadi del prossimo anno in Corea...

Perchè i discesisti hanno fallito? E' vero Fill è primo in Coppa del Mondo, Paris terzo, speravamo di prendere almeno una medaglia. Innerhofer purtroppo non stava bene. Anche qui la pressione può aver giocato brutti scherzi, magari una giornata non ideale a Saint Moritz.

Ora ritorna la Coppa del Mondo Fill e Paris potranno vincere quella di discesa? Direi di sì, la possibilità ci sarà tutta. Sono due discesisti molto preparati, molto forti. Sarebbe bello che Fill riconfermasse il successo nella Coppa di discesa della scorsa stagione, che anche Paris la vincesse. Magari che alla fine tutti e due finissero fra i primi tre. Dovranno però stare attenti a Jansrud e Reichelt, che li seguono nella classifica di specialità.

Cosa potranno fare in Norvegia a Kvitfjell nelle due discese e nel SuperG? Spero bene, a Paris questa pista piace molto, anche Fill però potrebbe comportarsi in modo molto positivo. Sono fiducioso.

Jansrud potrebbe fare molto bene nella pista di casa? Credo proprio di sì, ci terrà a fare bella figura davanti ai suoi tifosi. Del resto anche lui si trova bene su questa pista. Sarà uno degli atleti in grado di puntare al successo.

Quali saranno gli altri favoriti? Reichelt potrebbe fare molto bene, gli sciatori svizzeri, quelli austriaci, quelli canadesi.

Ci potrebbe essere qualche sorpresa? No non credo che possa esserci qualche sorpresa.

Come giudica questa pista? La pista di Kvitfjell non è molto lunga, è molto tecnica, potrebbe essere ghiacciata e quindi favorevole ai nostri atleti.

(Franco Vittadini)

