Sorteggio Europa League 2017/ Uefa: diretta, orario tv e streaming video. Ottavi, quale avversaria per la Roma? (oggi 24 febbraio)

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2017: UEFA, DIRETTA ORARIO TV E STREAMING VIDEO. QUALE AVVERSARIA PER LA ROMA? (OGGI 24 FEBBRAIO 2017) - Oggi, venerdì 24 febbraio, alle ore 13 e come sempre a Nyon, si tiene la diretta del sorteggio degli ottavi di finale di Europa League 2017. Ormai conosciamo la formula: le sedici squadre sono inserite in un’unica urna e saranno sorteggiate senza limiti o paletti. Se ai sedicesimi non erano possibili derby tra squadre della stessa nazione, non si potevano incrociare squadre già affrontate nel girone ed era presente la fascia delle teste di serie, qui è un tutti contro tutti: ad esempio, sarebbe già possibile un incrocio tra il Manchester United e la Roma che sono due delle grandi candidate alla vittoria finale.

A proposito: le sedici squadre che saranno nell'urna di Nyon sono Roma, Manchester United, Celta Vigo, Lione, Schalke 04, Krasnodar, Besiktas, Borussia Monchengladbach, Rostov, Copenaghen, Gent, Apoel, Genk, Ajax, Anderlecht, Olympiacos. Le insidie non mancheranno; l’Europa League è una competizione lunga e sulla quale incidono svariati fattori. Di sicuro è una grande delusione l'assenza della Fiorentina, che si è fatta clamorosamente rimontare dal Borussia Monchengladbach non riuscendo a confermare la vittoria dell'andata e il 2-0 con cui conduceva senza problemi nel primo tempo del ritorno.

Il fatto che non ci siano limiti al sorteggio degli ottavi naturalmente aumenta le difficoltà, al contrario però le sorprese non sono mancate e dunque sarebbe possibile anche un sorteggio malleabile (ad esempio il Rostov o il Krasnodar, due squadre russe che nascondono insidie ma certamente non partirebbero sullo stesso livello delle italiane).

Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League 2017 sarà trasmesso in diretta tv ed è un’esclusiva per gli abbonati alla pay tv del satellite: appuntamento su Sky Sport 1 o Sky Super Calcio, a Nyon sarà presente Alessandro Alciato per contributi e interviste mentre da studio Anna Billò con i suoi ospiti - Daniele Adani, Leonardo e Paolo Condò - approfondirà i temi caldi legati al sorteggio. Inoltre, come sempre, si potrà seguire la cerimonia anche in diretta streaming video sul sito ufficiale della Uefa; i possessori dell’abbonamento Sky potranno invece attivare l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER IL SORTEGGIO DI EUROPA LEAGUE 2017 (su Uefa.Com)