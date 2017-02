Superbike / Gp Australia Sbk 2017 Phillip Island, classifica tempi FP1 e FP2: Ducati in testa! (oggi 24 febbraio)

SUPERBIKE, GP AUSTRALIA SBK 2017 PHILLIP ISLAND: CLASSIFICA TEMPI FP1 E FP2 (OGGI 24 FEBBRAIO) - Chaz Davies primo nella classifica dei tempi delle due sessioni di prove libere sul circuito di Phillip Island, che hanno inaugurato ufficialmente il Mondiale 2017 della Superbike. La Sbk riaccende i motori in Australia e arrivano subito buone notizie per la Ducati, dal momento che il pilota britannico ha girato in 1'30.189 nella FP1, precedendo il campione del mondo in carica Jonathan Rea (1'30.255), naturalmente in sella alla Kawasaki che ha dominato le ultime stagioni. Terzo posto per Xavi Forés (1'30.486) con la Ducati del team Barni. Quinto Marco Melandri sull'altra Ducati ufficiale (1'30.627), dunque ci sono tre moto di Borgo Panigale nelle prime cinque posizioni: sono solo le prove libere del primo Gran Premio stagionale, ma di certo possiamo dire che la Ducati ha cominciato bene. Davies manda dunque il primo segnale di sfida al campione uscente, precedendolo pur di soli 66 millesimi nelle prove libere del venerdì, nelle quali a dire il vero Rea era stato davanti per gran parte della sessione prima di essere superato dalla Ducati del gallese. La Kawasaki resta comunque ai vertici e al secondo posto di Rea aggiunge il quarto di Tom Sykes (1'30.573).

Settimo tempo invece per Lorenzo Savadori del team Milwaukee Aprilia (1'30.847), autore di uno spettacolare salvataggio che gli ha evitato la caduta alla curva 11 nel gesto più emozionante dell’intera giornata che ha segnato l’inizio ufficiale della nuova stagione della Superbike. Savadori chiude subito dietro il britannico della Yamaha Alex Lowes che si è piazzato sesto in 1'30.817, mentre chiudono la top ten Nicky Hayden (Red Bull Honda) e le due BMW di Torres e Reiterberger. Attardati gli altri italiani Badovini, diciassettesimo con la Kawasaki del team Grillini e Russo, ventunesimo con la Yamaha del team Guandalini. I piloti torneranno in pista sabato mattina (australiana, piena notte in Italia) per le due manche di Superpole, mentre il via a Gara 1 è previsto per le 15 locali, quando da noi saranno le 5 del mattino. CLICCA QUI PER I TEMPI FP1 - CLICCA QUI PER I TEMPI FP2

