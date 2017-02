Video/ Roma-Villarreal (0-1): highlights e gol della partita (Europa League 2016-2017, ritorno sedicesimi)

VIDEO ROMA-VILLARREAL (RISULTATO FINALE 0-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (EUROPA LEAGUE 2016-2017, RITORNO SEDICESIMI) - Allo Stadio Olimpico la Roma si qualifica agli ottavi di finale di Europa League nonostante la sconfitta per 1 a 0 contro il Villarreal dopo la vittora per 4 a 0 maturata invece nella gara d'andata. Nel primo tempo gli spagnoli prendono le redini del gioco col passare dei minuti e colpiscono la traversa al 10' con Soriano prima della rete del vantaggio di Borre al 15', furbo nello sfruttare l'errore clamoroso al rinvio di Vermaelen sul cross dalla destra di Soldado. Nella ripresa la Roma sembra poter fare qualcosa in più di quanto fatto vedere fino a quel momento ma l'espulsione per doppia ammonizione di Rudiger all'81' non agevola la strada del pareggio costringendo quindi la squadra di Spalletti a chiudere negativamente la serata. Statistiche: Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come il Villarreal abbia dominato la Roma per quasi tutta la partita a cominciare dal possesso palla favorevola con il 90%, supportato da un maggior numero di palle recuperate, 43 a 39, ed una maggiore precisione nei passaggi, 90% ad 87%. In fase offensiva il Sottomarino Giallo ha poi collezionato più tiri dei giallorossi, 14 a 9 quelli totali e 5 a 3 nello specchio della porta. Infine, dal punto di vista disciplinare, l'arbitro tedesco Zwayer ha estratto il cartellino giallo 3 volte ammonendo rispettivamente da una parte due volte Rudiger e dall'altra Hernandez.

LE DICHIARAZIONI - Intervistato dall'emittente satellitare Sky, al termine dell'incontro Diego Perotti ha dichiarato: "Non pensavamo all'Inter, eravamo concentrati sulla sfida, abbiamo lavorato per questo. Quale non pescare domani per gli ottavi di finale? E' uguale (ride ndr), ora tutte le partite sono difficili..."

Anche il portiere Alisson, protagonista assoluto questa sera con le sue parate, ha spiegato: "Dovevamo fare un po' meglio ma avevamo il risultato in mano. Nel primo tempo abbiamo subito e nel secondo abbiamo fatto meglio con anche qualche occasione. Il risultato non è il migliore ma siamo andati avanti, è quello che conta."

Il tecnico romanista Luciano Spalletti ha fatto mea culpa davanti ai giornalisti: "La prestazione di questa sera? Secondo me sono state le mie scelte, con gli esterni così offensivi si rischiava di rimanere schiacciati. Vermaelen mai al meglio alla Roma? L'ho messo io in difficoltà, non potendo colpire palle alte anche a causa del gioco degli avversari. Le scelte tattiche sono state sbagliate ed è anche emerso abbastanza col passare dei minuti". (Alessandro Rinoldi)

