Akragas-Foggia/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone C)

DIRETTA AKRAGAS-FOGGIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Akragas-Foggia, diretta dall'arbitro Vincenzo Valiante della sezione di Salerno, si gioca sabato 25 febbraio 2017 alle ore 14.30 e sarà una delle sfide d'apertura dell'ottava giornata di ritorno del campionato di Lega Pro (girone C). Il torneo di terza serie sta per entrare nella sua fase cruciale, con le varie formazioni impegnate a caccia dei rispettivi obiettivi: nella fattispecie, una salvezza che appare difficile per l'Akragas che nella corsa per uscire dalla zona play out la scorsa settimana ha fatto registrare una battuta a vuoto piuttosto pesante, il ko di misua sul campo del Catanzaro che ha potuto così agganciare al quintultimo posto, a quota ventiquattro punti, la formazione agrigentina. Il Foggia ha invece ripreso la sua corsa nella lotta per il primo posto vincendo una partita a dir poco cruciale, quella contro il Matera allo stadio Zaccheria.

Lucani battuti con il punteggio di tre a uno ed ora distanziati di quattro punti in classifica. In questo momento i satanelli sono gli unici antagonisti concreti del Lecce capolista, inseguito a due lunghezze di distanza. La sfida allo stadio Esseneto sarà dunque delicatissima: da una parte l'Akragas non può permettersi di sbagliare ancora, anche se il tasso tecnico del Foggia è sicuramente superiore rispetto a quello della squadra allenata da Lello Di Napoli. Dall'altra i pugliesi devono evitare passi falsi come quello di Taranto, costati la vetta solitaria della classifica alla squadra di Stroppa contro una formazione che peraltro precede di un solo punto l'Akragas in classifica.

Queste le probabili formazioni dell'incontro. L'Akragas scenderà in campo con il numero uno Addario al posto del titolare Pane, espulso nella trasferta di Catanzaro. Saranno titolari nella difesa a tre Riggio, Mileto e Sepe, mentre al centro della linea mediana al fianco dell'argentino Pezzella si muoveranno Palmiero e Coppola. Bramati sarà l'esterno di fascia destra e Longo l'esterno di fascia sinistra a centrocampo, mentre Salvemini in attacco farà coppia con l'altro argentino Cochis.

Risponderà il Foggia con Guarna alle spalle di una linea difensiva a quattro composta da Gerbo a destra, Martinelli e Coletti impiegati come centrali e da Loiacono come esterno mancino. Agazzi, Vacca e Deli giocheranno a centrocampo, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio dal primo minuto per Mazzeo, Sarno e Di Piazza.

Non cambieranno i moduli base di entrambe le squadre: il 3-5-2 di Lello Di Napoli per l'Akragas da una parte, il 4-3-3 di Stroppa dall'altra. Il Foggia negli ultimi tempi ha trovato una continuità invidiabile in campionato, con sette vittorie nelle ultime nove partite disputate. Per questo la sconfitta di Taranto è stata un fulmine a ciel sereno, anche se contro il Matera i rossoneri hanno dimostrato una volta di più di poter puntare alla Serie B. Un attacco sterile è stato il problema di un Akragas ancora una volta frenato a Catanzaro in una partita dalla quale avrebbe potuto ricavare di più, stando al gioco espresso.

Per i bookmaker il Foggia imporrà la sua legge senza problemi allo stadio Essenero, nonostante il fattore campo avverso. Vittoria rossonera quotata 1.55 da William Hill, mentre Bwin alza fino a 6.25 la quota relativa all'eventuale affermazione agrigentina. Betclic propone invece a 3.90 la quota per il pareggio. Per seguire la diretta in streaming video di Akragas-Foggia, sabato 25 febbraio 2017 alle ore 14.30, ci si potrà collegare sul sito sportube.tv, con streaming via internet offerto dal portale a tutti i suoi abbonati.

