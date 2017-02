Ascoli Pisa/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Serie B 2017)

DIRETTA ASCOLI PISA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 27^GIORNATA) - Ascoli Pisa sarà diretta dall’arbitro Minelli. Nella 27esima giornata del campionato di Serie B marchigiani e toscani scenderanno sul terreno di gioco dello stadio stadio Cino e Lillo Del Duca sabato 25 febbraio alle ore 15:00. Entrambe le compagini sono in uno stato di forma ottimale e vengono da alcuni risultati utili consecutivi. In classifica è meglio posizionato l'Ascoli Picchio del tecnico Alfredo Aglietti, che dista appena tre lunghezze dall'ottavo posto e di conseguenza dalla zona playoff. Nell'ultimo turno gli ascolani hanno pareggiato a Vicenza dopo essere stati in vantaggio, altrimenti si ritroverebbero a ridosso del gruppo che lotta per gli spareggi. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI SERIE B 2016-2017 (27^GIORNATA)

Nulla è perduto, ma all’Ascoli serve una vittoria nel match contro il Pisa, vittoria che servirebbe a dare un segnale ben preciso alle dirette avversarie dei bianconeri. Molto bene anche il Pisa, che nell'ultimo turno di campionato ha pareggiato a reti bianche contro la capolista Frosinone. I nerazzurri hanno così conquistato il quinto risultato utile consecutivo e il quarto pareggio di fila, mantenendo due punti di vantaggio sulla zona playout e sul quintultimo posto, attualmente occupato dal Vicenza. La squadra di mister Ivan Gennaro Gattuso è pronta per proseguire questo striscia di risultati e ottenere una salvezza che sarebbe senza dubbio un risultato storico per i toscani.

Per quanto riguarda le formazioni non ci dovrebbero essere molto variazioni rispetto alla scorsa giornata di campionato. I padroni di casa dell'Ascoli verranno schierati sul terreno di gioco dall'allenatore Aglietti con il modulo 4-3-3, schieramento offensivo per aggirare gli avversari con i movimenti degli attaccanti laterali. Fra i pali verrà impiegato l'estremo difensore Lanni, che collaborerà per mantenere la porta inviolata con il terzino destro Almici, con il terzino sinistro Mignanelli e con i due difensori centrali Gigliotti e Augustyn.

A centrocampo come mediano di interdizione verrà utilizzato il roccioso Addae, sostenuto nella creazione della manovra dalla mezzala destra Cassata e dalla mezzala sinistra Lazzari, bravi ad inserirsi e a creare scompiglio nella difesa avversaria. Il tridente offensivo sarà formato dai soliti funamboli, ovvero l'ala destra Orsolini, l'ala sinistra Bentivegna e la punta centrale Favilli, che stanno dimostrando tutto il loro valore e nella prossima stagione faranno certamente il salto in Serie A.

Il Pisa invece utilizzerà il modulo di base 4-3-1-2, prevedendo l'utilizzo dell'ormai famoso rombo di centrocampo. Il portiere sarà l'albanese Ujkani, che difenderà assieme al terzino destro Golubovic, al terzino sinistro Longhi e ai due difensori centrali Del Fabro e Milanovic. La linea di centrocampo verrà composta da Di Tacchio, Zammarini e Angiulli, che giocheranno rispettivamente da mediano di rottura, da mezzala destra e da mezzala sinistra. Il trequartista sarà capitan Mannini, eroe della promozione dello scorso anno, che servirà palloni da spedire in porta ai due giovani attaccanti Gatto e Manaj.

La partita sarà senz'altro equilibrata e probabilmente con pochi sussulti. Sebbene l'Ascoli sia una formazione dedita all'attacco e che segna spesso e volentieri, il Pisa in stagione ha chiuso in diverse occasioni i match a reti bianche. Forse proprio per questo motivo i nerazzurri sono ancora in lotta per la salvezza. Salvezza che con qualche vittoria in più avrebbero conquistato già fra qualche giornata. Bisognerà fare attenzione anche alle mosse dalla panchina dei due mister, in particolare a Cacia per i marchigiani e Peralta per i toscani.

Coloro che sono soliti giocare qualche euro sul possibile esito della gara dovranno obbligatoriamente dare uno sguardo alle quote relative al match. Secondo l'agenzia di scommesse Snai il successo dell'Ascoli Picchio è più probabile, considerando la quota di 2.40. Il pareggio invece è dato a quota 2.90 volte la posta giocata, mentre la vittoria esterna del Pisa frutterebbe una somma pari a 3.45 volte l'importo scommesso.

La partita di Serie B Ascoli Pisa sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 6 HD, il numero 256: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l'applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone. Sui canali Sky Sport 1 HD (numero 201) e Super Calcio HD (numero 206) andrà in onda Diretta Gol Serie B, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi.

