Avellino Vicenza/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Serie B 2017)

DIRETTA AVELLINO VICENZA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 27^GIORNATA) - Avellino Vicenza sarà diretta dall’arbitro Piccinini. Un Avellino in splendida forma cercherà di allontanarsi ulteriormente dalla zona playout, e contestualmente di avvicinare quella playoff, sfidando il Vicenza allo stadio Partenio-Adriano Lombardi nella 27esima giornata del campionato di Serie B. Gli irpini e i berici scenderanno sul terreno di gioco sabato 25 febbraio alle ore 15:00, entrambi alla ricerca dei tre punti. L'Avellino per le ragioni già citate prima, il Vicenza perché a causa degli ultimi risultati è stato risucchiato in zona playout. La compagine biancorossa non vince da sei partite, dal derby veneto contro il Cittadella, e in questo periodo ha conquistato quattro pareggi e due sconfitte. Nell'ultimo turno è arrivato un punticino in rimonta contro l'Ascoli Picchio, che ovviamente non serve a sanare la profonda emorragia che ha colpito il Vicenza in questo periodo, ma è un inizio per una possibile rimonta.

Discorso opposto per l'Avellino, che ha ottenuto due vittorie consecutive molto importanti contro l'Hellas Verona e contro il Cittadella, che hanno permesso alla squadra allenata da mister Walter Alfredo Novellino di risalire la china, tirandosi fuori dalla zona rossa e arrivando a cinque lunghezze dai playoff. Il pareggio potrebbe far comodo all'Avellino, ma i biancoverdi se vogliono provare l'aggancio all'ttavo posto devono vincere il maggior numero di gare possibile. Per il Vicenza invece solo la vittoria permetterebbe di uscire dai playout.

La formazione dell'Avellino scenderà sul terreno di gioco con il modulo 4-4-2, schierando fra i pali l'estremo difensore serbo Radunovic, giovane talento che sta emergendo in questa stagione. Assieme a lui difenderanno la porta il terzino destro Gonzalez, il terzino sinistro Laverone e i difensori centrali Perrotta e Jidayi. A centrocampo i due interni risponderanno ai nomi di Federico Moretti e capitan D'Angelo, mentre sulle fasce si proporranno l'esterno destro Lasik e l'esterno sinistro Belloni.

L'undici titolare della compagine avellinese sarà completato dalle due punte centrali, che saranno il talento scuola Roma Daniele Verde e il centravanti Ardemagni, grande protagonista nell'ultima sfida di campionato contro il Cittadella in cui ha realizzato una splendida doppietta.

Per tentare di contrastare i lupi il Vicenza di mister Pierpaolo Bisoli si posizionerà con il modulo 4-3-3. Fra i pali giocherà l'estremo difensore Benussi, che coordinerà i movimenti della difesa a quattro composta dal terzino destro Zaccardo, dal terzino sinistro Pucino e dai due difensori centrali Adejo ed Esposito. A centrocampo il mediano di contenimento sarà Gucher mentre mancherà Signori, espulso nell'ultima giornata di campionato; le due mezzali saranno dunque Rizzo e Urso. Infine il tridente d'attacco vedrà giocare l'ala destra De Luca, l'ala sinistra Giacomelli e la punta centrale Ebagua.

In una sfida che si preannuncia equilibrata potrebbe fare la differenza il lavoro sulle fasce, dove l'Avellino ha dimostrato di essere decisamente più preparato rispetto al Vicenza. Con i cross degli esterni la squadra di Novellino ha spesso trovato la via del gol, incontrando puntuale al centro dell'area il centravanti Ardemagni. Per il Vicenza potrebbe fare la differenza l'intesa degli uomini d'attacco, che nelle ultime uscite sono riusciti ad intendersi discretamente. In particolare de Luca ed Ebagua, che avevano già giocato assieme a Bari.

Secondo le agenzie di scommesse non ci sono dubbi su chi vincerà la partita. Il bookmaker Snai ad esempio valuta la vittoria dell'Avellino (segno 1) con una quota pari a 2.10 volte la posta. Il segno X, che corrisponde al risultato di pareggio, invece paga 3.10 volte l'importo giocato. Infine la vittoria fuori casa del Vicenza (segno 2) permetterebbe agli scommettitori di vincere una somma pari a 4 volte l'importo.

La partita di Serie B Avellino Vicenza sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 4 HD, il numero 254: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l'applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone. Sui canali Sky Sport 1 HD (numero 201) e Super Calcio HD (numero 206) andrà in onda Diretta Gol Serie B, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi.

