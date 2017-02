Bologna-Atalanta Primavera/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live (19^ giornata, Raisport, oggi)

DIRETTA BOLOGNA-ATALANTA PRIMAVERA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (19^GIORNATA, OGGI 25 FEBBRAIO 2017) – Bologna-Atalanta Primavera, diretta dall’arbitro Davide Andreini è la partita in programma oggi 25 febbraio alle ore 14.30, per la 19^ giornata del girone C del campionato giovanile 2016-2017. La sfida di oggi si annuncia senza dubbio entusiasmante, visto che entrambe le formazioni attese al Comunale di Cavina sono in lotta per un posto nei playoff: i bergamaschi al momento sono terzi in classifica, con cinque punti di distacco dalla capolista Inter, ma le lunghezze di distacco dal sesto posto sono addirittura dieci, da dove guarda proprio il Bologna, che al momento sarebbe dunque la prima delle escluse dai playoff. I felsinei, per prendere parte agli spareggi di fine stagione, hanno bisogno di recuperare cinque lunghezze al Genoa che li precede in graduatoria. Dopo questo turno mancheranno altre sette giornata: il margine per recuperare c'è, ma gli emiliani non possono concedersi ulteriori passi falsi, e hanno bisogno di vincere tutte le gare restanti.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING DI BOLOGNA-ATALANTA PRIMAVERA (differita ore 15.45, su raiplay.it)

Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni che dovrebbero scendere sul terreno di gioco fin dal fischio iniziale del direttore di gara. Il Bologna, guidato dal tecnico Paolo Magnani, dovrebbe riproporre il modulo 4-3-1-2, schierando il cosiddetto rombo di centrocampo per dare maggiori geometrie e trame al centrocampo. Fra i pali giocherà l'estremo difensore titolare, il giovanissimo Federico Ravaglia, accompagnato nell'azione difensiva dal terzino destro Tazza, dal primo difensore centrale Cestaro, dal secondo difensore centrale Bianconi e dal terzino sinistro Frabotta. A centrocampo il mediano di rottura sarà Cozzari, a segno nell'ultima sfida disputata contro la Virtus Entella, mentre i suoi guardaspalle saranno Gulinatti a destra e Ghini a sinistra. L'undici titolare del Bologna sarà completato dal trio di attaccanti, composto dal trequartista Trovade e dalle due punte centrali Tabacchi e Djibril. L'Atalanta allenata da mister Valter Bonacina, reduce dal roboante successo contro i pari età del Genoa, si posizionerà in campo con il modulo di gioco 4-4-2. Fra i pali i tifosi assisteranno alla prestazione di Mazzini, che coordinerà i movimenti della difesa a quattro composta dal terzino destro Zambataro, dal terzino sinistro e capitano Gatti e dai due difendenti centrali Bastoni e Migliorelli. A centrocampo i due interni saranno Bolis e Mallamo, mentre sulle fasce giocheranno a destra il talento ivoriano Latte Lath e a sinistra Barrow. Le due punte centrali saranno Mazzocchi e Capone, due calciatori che hanno mostrato di avere un buon feeling.

Ricordiamo infine che il match tra Bologna e Atalanta Primavera verrà trasmesso in diretta tv sulla Rai, che però trasmetterà la partita della 19^ giornata del campionato giovanile in differita a partire dalle ore 15.45 sul proprio canale Raisport, disponibile al numero 57 del telecomando del digitale terrestre: sarà altresì confermata anche la diretta video streaming dell’incontro, sempre seguendo l’orario in differita tramite il servizio gratuito Raiplay.it.

