Casertana Francavilla / Info streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Lega Pro girone C, oggi)

DIRETTA CASERTANA FRANCAVILLA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI) - Casertana Virtus Francavilla, diretta dall'arbitro Fabio Pasciuta della sezione di Agrigento, sabato 25 febbraio 2017 alle ore 16.30, sarà una sfida tra due squadre in lotta per i play off nel girone C del campionato di Lega Pro. Arrivate alla disputa dell'ottava giornata del girone di ritorno, però, le due squadre vedono i loro orizzonti con prospettive profondamente differenti. La Casertana è sempre in bilico, capace di grandi imprese ma anche di battute a vuoto che ne hanno impedito la reale consacrazione in questa stagione. Decima in classifica e dunque al confine della zona play off, la squadra di Andrea Tedesco è stata capace di battere il Lecce e di interrompere la lunghissima serie positiva dell'Andria, per giunta in trasferta, e nel mezzo di cedere il passo al fanalino di coda della classifica, la Vibonese.

CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (27^GIORNATA)

Decisamente più costante invece il cammino della Virtus Francavilla, che battendo il Cosenza in casa la settimana scorsa ha definitivamente staccato i silani al quinto posto in classifica, distanziandoli di ben sette punti, e si è portata a tre punti dalla Juve Stabia quarta e a sole quattro lunghezze dal Matera terzo.

La matricola pugliese non finisce mai di stupire ed è arrivata ad inanellare la sua terza vittoria consecutiva, la quarta nelle ultime cinque partite di campionato. A questo punto nei play off si dovrà fare sicuramente i conti anche con i ragazzi di Calabro, sorprendenti e capaci di giocare contro qualunque tipo di avversario senza timori reverenziali, nonostante la scarsa esperienza in categoria.

Il match si giocherà con queste probabili formazioni: Casertana in campo con Ginestra tra i pali, D'Alterio sull'out difensivo di destra e l'uruguaiano Ramos sull'out difensivo di sinistra, mentre la zona centrale della retroguardia sarà presidiata da Rainone e da Lorenzini. A centrocampo al fianco del croato Rajcic saranno schierati Magnino e Giorno, mentre Ciotola, l'argentino Corado e Carriero partiranno dal primo minuto nel tridente offensivo. La risposta della Virtus Francavilla sarà affidata a Idda, De Toma e Vertugno nella difesa a tre davanti all'estremo difensore Albertazzi. Zona centrale di centrocampo con il brasiliano Finazzi, il romeno Galdean e Prezioso schierati titolari, mentre Pastore sarà l'esterno di fascia destra e Albertini l'esterno di fascia sinistra. In attacco, spazio ad Abate al fianco di Alessandro.

4-3-3 confermato per la Casertana di Andrea Tedesco, così come il 3-5-2 per la Virtus Francavilla di Calabro. Al di là dei moduli, le due formazioni hanno confermato le loro identità nel corso di questa stagione. Imprevedibile, capace di tutto e del contrario di tutto una Casertana che ha comunque iniziato un nuovo progetto, quasi sbalorditiva la Virtus Francavilla che ha saputo seguire il filo del campionato vinto nella scorsa stagione col primo posto in Serie D, quasi senza sentire lo scalino del salto di categoria tra i professionisti.

Quote equilibratissime per una partita dall'esito tutt'altro che scontato: la Casertana viene considerata in maniera leggerissima favorita dai bookmaker, con affermazione campana quotata 2.60 da William Hill, mentre Bet365 offre a 3.00 la quota dell'eventuale pareggio e Bwin alza solo fino a 2.85 la quota relativa al blitz esterno pugliese, considerando la continuità che la squadra di Calabro ha saputo esprimere nelle ultime settimane. Per Casertana Virtus Francavilla, sabato 25 febbraio 2017 alle ore 16.30, nessuna diretta tv ma solo diretta streaming video via internet per tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento al sito sportube.tv.

