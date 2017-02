Cesena Pro Vercelli/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Serie B 2017)

DIRETTA CESENA PRO VERCELLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 27^GIORNATA) - La diretta Cesena Pro Vercelli, arbitrata da Abbattista, si gioca alle ore 15:00 di sabato 25 febbraio 2017. Il Cesena è riuscito ad uscire a fatica dalla zona playout, ma non a spiccare il volo verso i playoff come auspicavano la dirigenza e i tifosi. Per questo motivo la sfida della 27esima giornata del campionato di Serie B contro la Pro Vercelli diventa fondamentale per il prosieguo. In caso di vittoria i romagnoli potrebbero ancora provare ad agganciare il treno spareggi nelle restanti quindici giornate, viceversa si troverebbero costretti ad un finale di campionato incentrato sulla lotta salvezza, una situazione alla quale un club come quello bianconero non è certamente abituato.

Vincere nel prossimo turno sarà tutt'altro che semplice, visto che nell'impianto Orogel Stadium-Dino Manuzzi arriverà una squadra affamata di punti, in quanto si trova in piena zona retrocessione diretta. La Pro Vercelli, dopo un periodo nero, è stata risucchiata fino al terzultimo posto e se il campionato terminasse oggi verrebbe direttamente retrocessa in Lega Pro. I piemontesi lo scorso anno si erano salvati abbastanza agevolmente, ma in questa stagione, nonostante un La Mantia in buona forma, non stanno riuscendo a trovare la svolta stagionale e si trovano invischiati nei bassifondi, con il serio rischio di non riuscire a risalire la china.

Il Cesena, per cercare di ottenere i tre punti davanti al proprio pubblico, si schiererà con il modulo 3-5-2 scelto da mister Andrea Camplone. L'estremo difensore titolare sarà Agliardi, sostenuto dal terzetto difensivo composto sul centro-destra da Rigione, sul centro-sinistra da Perticone e in mezzo da Ligi. Nell'affollata linea mediana detterà i ritmi il regista Crimi, che dialogherà con la mezzala destra Moussa Koné e con la mezzala sinistra Garritano. Sulle fasce invece si proporranno l'esterno destro Balzano e l'esterno sinistro Renzetti. L'undici titolare della squadra romagnola verrà completato dalle due punte centrali, Ciano e Cocco. Quest'ultimo ha regalato un punto al Cesena nell'ultimo incontro di campionato, pareggiando il gol siglato da Minala della Salernitana e permettendo ai cesenati di allungare a 5 la striscia di risultati utili consecutivi.

Quanto alla risposta della Pro Vercelli, il modulo proposto dal tecnico Moreno Longo sarà il 4-3-1-2 con il rombo di centrocampo. In porta giocherà il talentuoso Provedel, protetto dalla retroguardia a quattro composta dal terzino destro Berra, dal terzino sinistro Mammarella e dai due difensori centrali Bani e Legati. A centrocampo il mediano di contenimento sarà Vives, che giocherà assieme ai compagni di reparto Emmanuello e Palazzi. Il trequartista e fulcro del gioco sarà il neo acquisto Aramu, che dialogherà con le due punte centrali, vale a dire Comi e Morra. In lizza per partire dall’inizio anche l’ultimo arrivato: Rolando Bianchi, ingaggiato dagli svicolati dopo aver cominciato la stagione a Perugia.

La gara, sebbene sulla carta sia sbilanciata a favore del Cesena, dovrebbe rivelarsi più equilibrata del previsto. Una squadra bisognosa di punti riesce e trovare energie nascoste e senza dubbio lo farà anche la Pro Vercelli, che comunque resta una compagine con una fisionomia ben precisa e alcuni assi nella manica da giocare nel momento del bisogno. Ad esempio i calci piazzati del capitano Mammarella spesso sono serviti per sbloccare match chiusi, vista la precisione balistica dell'ex centrocampista della Virtus Lanciano.

Il Cesena può contare sull’ottimo stato di forma di Cocco, attaccante che sta riscattando i mesi più grigi a Frosinone. Quote: secondo il bookmaker Snai la squadra favorita per la vittoria è il Cesena, il cui successo (segno 1) pagherebbe 1.70 volte l'importo giocato. Il risultato di pareggio (segno X) invece permetterebbe agli scommettitori di intascare una somma pari a 3.40 volte la giocata. Cifra più alta per la vittoria esterna della Pro Vercelli (segno 2), che paga addirittura 6 volte.

La partita di Serie B Cesena-Pro Vercelli sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 5 HD, il numero 255: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l'applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone. Sui canali Sky Sport 1 HD (numero 201) e Super Calcio HD (numero 206) andrà in onda Diretta Gol Serie B, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi.

