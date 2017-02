Classifica marcatori Serie A / Capocannoniere: Higuain vuole staccare Dzeko (26^ giornata)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A, CAPOCANNONIERE: IL DUELLO HIGUAIN-DZEKO (26^ GIORNATA) - Riparte oggi il duello per il titolo di capocannoniere della Serie A, la cui classifica marcatori vede appaiati al primo posto Gonzalo Higuain ed Edin Dzeko. Questa sera dunque il Pipita potrebbe tentare l’allungo sul bosniaco in un turno che sulla carta è favorevole ad Higuain e più in generale alla Juventus piuttosto che a Dzeko e alla Roma. I campioni d’Italia infatti giocano in casa contro l’Empoli e, pur ricordando che i toscani hanno la difesa migliore fra le pericolanti, appare evidente che non è un impegno molto difficile sulla carta per gli uomini di Massimiliano Allegri. La Roma invece è attesa domani sera dalla partita di cartello dell’intera giornata, la trasferta a San Siro contro l’Inter pur priva di Miranda in difesa (il brasiliano non aveva saltato nemmeno un minuto in tutto il campionato), ma che recupera Mauro Icardi in attacco. Il capitano nerazzurro ha un po’ perso il passo a causa delle due giornate di squalifica ed è fermo a quota 15 gol, ma naturalmente non ci sarebbe per lui modo migliore di rimettersi in azione che risultare decisivo nella grande sfida, a livello di squadra e anche personale per il duello appunto con Dzeko.

Il primo fra i grandi bomber del campionato a scendere in campo sarà però Dries Mertens, che alle ore 18.00 di oggi è atteso da uno stuzzicante Napoli-Atalanta, imprevedibile (ad inizio campionato) scontro per le posizioni di classifica che più contano. Per il belga, diventato ‘falso 9’ in corso d’opera per necessità, sono già 16 i gol segnati in questa Serie A 2016-2017: rispetto agli altri nomi sin qui citati Martens non ha il pedigree del bomber di razza, ma sarebbe un errore sottovalutarlo. Se Mertens scenderà in campo fra pochissimo, bisognerà invece aspettare il posticipo di lunedì sera Fiorentina-Torino per vedere all’opera Andrea Belotti, la punta granata che con 17 gol segnati finora è il primo inseguitore della coppia Higuain-Dzeko, rinverdendo gli antichi fasti dei centravanti granata che hanno fatto la storia del calcio italiano.

