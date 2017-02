Cosenza-Fondi/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone C)

DIRETTA COSENZA-FONDI: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Cosenza-Fondi, sabato 25 febbraio 2017 alle ore 14.30, diretta dall'arbitro Diego Provesi della sezione di Treviglio, sarà uno scontro diretto tra due squadre appaiate in classifica in zona play off, nell'ottava giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. Occupano infatti il sesto posto a quota trentotto punti sia i silani sia i laziali, pur vivendo un momento di forma abbastanza differente. Quinti fino a non molto tempo fa, i rossoblu si trovano a sette punti dalla Virtus Francavilla, che occupa appunto la quinta piazza, dopo la sconfitta di misura subita la scorsa settimana nello scontro diretto contro la matricola pugliese.

Nonostante il cambio di allenatore il Cosenza sembra aver rallentato il suo passo rispetto alla parte finale del girone d'andata, tanto da aver subito l'aggancio da parte di un Fondi che la settimana scorsa ha messo in cascina altri tre punti preziosi nel match interno contro il Monopoli.

La continuità di rendimento è il punto di forza dell'Unicusano, che potrebbe a questo punto pensare davvero a giocarsi i play off da protagonista. Un'esperienza che al di là dell'epilogo sarà storica visto che mai i fondani si sono trovati a giocarsi concretamente l'accesso in Serie B nella loro storia. Il Cosenza però non vince dalla trasferta di Melfi del 28 gennaio scorso e dovrà lanciare un segnale, considerando che il Siracusa undicesimo è lontano solo tre lunghezze ed i play off, che sembravano scontati fino a qualche settimana fa, sono ora tutti da conquistare.

Allo stadio San Vito di Cosenza si confronteranno queste probabili formazioni: padroni di casa in campo con Perina tra i pali, Corsi in posizione di terzino destro e D'Orazio in posizione di terzino sinistro, mentre Blondett e Tedeschi saranno i due difensori centrali. A centrocampo spazio a Criaco, Ranieri e Calamai, mentre nel tridente offensivo mancherà Letizia, espulso per doppia ammonizione contro il Francavilla. Al suo posto, Capece completerà il tridente offensivo silano assieme a Statella e al francese Baclet. L'Unicusano Fondi giocherà con il portiere Baiocco alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata da destra a sinistra con Galasso, Tommaselli, il danese Marino e Squillace. A centrocampo terzetto formato da Varone, De Martino e D'Angelo, in attacco saranno titolari nel tridente offensivo Gambino, Tiscione e Calderini.

4-3-3 da una parte e dall'altra, con De Angelis nel Cosenza che sta incontrando però le stesse difficoltà dell'ex tecnico Roselli nel far trovare ai suoi ragazzi una continuità di rendimento degna di una squadra di alta classifica. L'Unicusano Fondi di Sandro Pochesci marcia invece spedito e soprattutto perde pochissimo, solo due sconfitte nelle ultime diciotto partite di campionato disputate, ruolino che ha sancito la scalata dei laziali verso la zona play off, anche se va detto che nelle ultime otto trasferte è arrivata una sola vittoria, a Foggia.

Quote equilibrate come è giusto che sia tra due squadre in perfetta parità in classifica (anzi, i laziali sarebbero di una lunghezza avanti senza il punto di penalizzazione con il quale hanno dovuto iniziare la stagione). I bookmaker quotano 2.30 con Bet365 la vittoria interna calabrese, 3.10 con William Hill l'eventuale pareggio e 3.10 con Bwin il colpo esterno dell'Unicusano. Diretta streaming video esclusiva del match offerta dal sito sportube.tv a tutti i suoi abbonati per seguire Cosenza-Fondi, sabato 25 febbraio 2017 alle ore 14.30.

