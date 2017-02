Diretta/ Casalmaggiore-Modena: info streaming video e tv, orario e risultato live (volley, Raisport, Serie A1, oggi)

DIRETTA POMI CASALMAGGIORE-LIU JO NORDMECCANICA MODENA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (VOLLEY FEMMINILE, 19^ GIORNATA SERIE A1, OGGI 25 FEBBRAIO 2017)- Casalmaggiore-Modena, diretta dagli arbitri Goitre e Braico è la partita di volley femminile in programma per oggi 25 febbraio alle ore 20.30 al Palaradi, valida nella 19^ giornata di campionato. Le rosanero tornano a giocare in casa con l’obbiettivo dei tre punti che le consentirebbe di continuare a volare alto e proseguire la corsa per cercare di recuperare Conegliano, prima a sette punti di distanza. Le pantere sono ancora lontane, ma tutto può succedere. Modena per contro ha tutte le motivazioni per fare bene questa sera,visto che arriva dalla sconfitta nel derby di Champions League: servirà un vero e proprio miracolo per risollevare un morale a terra.

Ma il campionato ha dimostrato di essere equilibrato in ogni match e davvero tutto può succedere: le padrone di casa cercheranno di vincere ma occhio a Modena, che vuole rialzarsi e cercare di cancellare la debacle. Quattordici vittorie e tre sconfitte per la Pomì, otto vittorie e dieci sconfitte per Modena nei precedenti testa a testa ma spesso I numeri non hanno contato particolarmente in un momento così delicato.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI CASALMAGGIORE-MODENA (da raiplay.it)

Formazione quasi fatta per coach Caprara: Carli Lloyd va in cabina di regia, mentre Lauren Gibbemeyer e Jovana Stevanovic andranno al centro, per cercare di arginare l'attacco ospite. Carmen Turlea, Valentina Tirozzi e Lucia Bacchi saranno le tre attaccanti che cercheranno di scardinare il muro avversario. La Gibertini e la Sirresi si giocheranno invece un posto come libero, mentre la Zuleta e la Bosetti potrebbero entrare a gara in corso. Anche Marco Gaspari potrebbe avere già in mente la formazione che scenderà in campo nella sfida tra le due compagini. Giulia Leonardi sarà il libero titolare, mentre Laura Heyrman e Yvon Belien andranno molto probabilmente ad occupare la posizione centrale.

Il peso dell' attacco sarà tutto sulla Brakocevic, mentre Neriman Ozsoy e Francesca Marcon saranno le schiacciatrici. Francesca Ferretti cercherà di gestire il gioco: sarà lei infatti la palleggiatrice titolare. Due formazioni che vorranno sfidarsi per cercare di portare a casa punti preziosi in chiave classifica generale. Quella di stasera, anticipo della 19^giromaat del campioanto di Serie A1 sarà una gara combattutissima e piena di insidie: le due compagini si equivalgono e le atlete che possono fare la differenza sono da entrambe le parti.

Non sarà un match che si svolgerà solo sulla quantità, perché come già detto sappiamo che i due tecnici hanno a disposizione tantissimi elementi da poter schierare e in grado di poter risolvere la partita. Palloni forzati e battute spinte: sarà questa l'arma che useranno entrambi gli allenatori. Infatti sappiamo come il gran ritmo ed un servizio insidioso possa creare non pochi danni alle difese avversarie. In questo modo si mette in difficoltà la ricezione e di conseguenza si rischia di andare a rigiocare un pallone sbagliato in banda, con un'azione di difficile costruzione. Sarà comunque una gara equilibrata, perché Modena vuole cancellare quello che è successo in Champions League.

Ricordiamo infine che il match tra Casalmaggiore e Modena sarà visibile in diretta tv sulla Rai, che trasmetterà la partita di volley femminile sul proprio canale tematico rai sport, disponibile al numero 60 del telecomando del digitale terrestre: di conseguenza verrà confermata anche la diretta streaming video dell’incontro tramite il servizio Raiplay.it.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI CASALMAGGIORE-MODENA (da raiplay.it)

© Riproduzione Riservata.