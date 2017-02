Diretta/ Discesa maschile Kvitfjell streaming video e tv, risultato live (Coppa del Mondo sci, oggi sabato 25 febbraio 2017)

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, DISCESA MASCHILE KVITFJELL STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI SABATO 25 FEBBRAIO 2017) – La partenza del primo atleta che si presenterà al cancelletto di partenza avrà luogo alle ore 12.00. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport 1 (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Oggi la Coppa del mondo di sci alpino maschile è ancora protagonista a Kvitfjell, in Norvegia, dove andrà in scena la seconda discesa libera consecutiva dopo quella di ieri, che recuperava quella che fu cancellata ad inizio stagione a Lake Louise. La discesa odierna è invece quella che già nel calendario d’inizio stagione doveva disputarsi qui e sarà seguita domani da un super-G che chiuderà l'intenso weekend norvegese del Circo Bianco. Fra gli uomini più attesi naturalmente ci saranno di nuovo gli azzurri Dominik Paris e Peter Fill: andiamo dunque subito a vedere quali sono tutte le modalità in cui potremo seguire la discesa di Kvitfjell.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LA DISCESA LIBERA MASCHILE DI KVITFJELL PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (alle ore 12.00)

Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Kvitfjell (www.fis-ski.com).

Come sempre succede quando si gareggia in due giorni consecutivi nella stessa disciplina, per orientarci circa i favoriti per oggi e cosa potremmo attenderci da questa seconda discesa di Kvitfjell la cosa migliore è andare a rileggere cosa è successo ieri (clicca qui per la cronaca e i risultati della discesa che è stata disputata ieri nella località norvegese). La gara sulle piste che ospitarono le Olimpiadi di Lillehammer 1994 - che per l'Italia furono memorabili - è particolarmente attesa dai padroni di casa, anche se in questi giorni in Norvegia l'opinione pubblica avrà occhi soprattutto per i Mondiali di sci nordico. Fra le Nazioni scandinave la Norvegia è però senza dubbio la più forte anche nello sci alpino, per quanto riguarda le gare veloci ecco in particolare Kjetil Jansrud e Aleksander Aamodt Kilde, senza dimenticare un certo Aksel Lund Svindal che però ha dovuto chiudere anzitempo la stagione per infortunio. Norvegia patria dello sci a tutto tondo dunque, gareggiare da queste parti ha sempre un fascino speciale. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LA DISCESA LIBERA MASCHILE DI KVITFJELL PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (alle ore 12.00)

© Riproduzione Riservata.