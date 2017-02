Diretta / Juventus Empoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, risultato live e cronaca (Serie A 2017, oggi)

DIRETTA JUVENTUS EMPOLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI) - Juventus Empoli, diretta dall'arbitro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, è il secondo anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A 2016-2017, il calcio d'inizio è previsto per le ore 20.45 di sabato 25 febbraio 2017; i guardalinee saranno Alassio e Paganessi, il quarto uomo Di Fiore e gli assistenti di porta Maresca e La Penna. Match in programma allo Juventus Stadium, l'impianto di proprietà del club bianconero che dopo aver espugnato il Dragao di Oporto in Champions League torna a concentrarsi sul campionato in vista della semifinale d'andata di Coppa Italia contro il Napoli, assieme alla Roma la formazione allenata da Massimiliano Allegri è l'unica a essere ancora impegnata su tre fronti (anche se i giallorossi sono in corsa per l'Europa League) sognando un triplete che a una squadra italiana non riesce dal 2010 con l'Inter di Mourinho.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI JUVENTUS EMPOLI (SERIE A 2016-2017)

In casa la Juventus è semplicemente imbattibile, quest'anno ha sempre vinto in campionato (mentre nei gironi di Champions aveva pareggiato contro Siviglia e Lione) collezionando 13 vittorie in altrettante gare interne, e i bianconeri cercheranno sicuramente di allungare la striscia positiva per tenere a debita distanza le più immediate inseguitrici, Roma e Napoli, che si trovano rispettivamente a sette e nove punti di ritardo.

Un gap che potrebbe ampliarsi nel caso in cui la Juve dovesse conquistare tutta la posta in palio contro l'Empoli e se l'Inter dovesse fare il suo dovere contro l'undici di Spalletti, anche se Allegri farà riposare parecchi big che sono scesi in campo pochi giorni fa in Portogallo: si accomoderanno in panchina Buffon, Chiellini, Barzagli, e Khedira, ma è possibile che anche a Pjanic, Dybala e Higuain venga concesso un turno di riposo o al più possano entrare a partita in corso.

Passiamo ora ad analizzare la situazione dell'Empoli, reduce da due sconfitte contro Inter e Lazio, avversari sulla carta superiori alla squadra toscana il cui obiettivo fondamentale rimane la salvezza e la permanenza alla massima categoria: al momento la squadra allenata da Martusciello si trova sì al quartultimo posto in classifica ma continua ad avere otto punti di vantaggio sul Palermo e dunque può dormire sonni relativamente tranquilli, con la possibilità di attuare contro i campioni d'Italia il gioco che è più congeniale, cioè impedire agli avversari di portare a termine le azioni offensive e aspettare il momento giusto per ripartire in contropiede.

Juventus ed Empoli si sono già affrontate durante il girone d'andata, lo scorso 2 ottobre al Castellani i bianconeri vinsero facilmente per 3 a 0 segnando tutti i gol nel giro di cinque minuti con la doppietta di Higuain e la rete di Dybala che consegnarono i tre punti ad Allegri. Nella storia del campionato italiano l'Empoli ha fatto visita alla Juventus per 10 volte, perdendo 9 e pareggiando 1, dunque i bianconeri restano un assoluto tabù per i toscani che in casa della Vecchia Signora non sono mai riusciti a vincere.

Juventus nettamente favorita secondo le agenzie di scommesse on-line che quotano ad appena 1,17 (WilliamHill) l'1 dei bianconeri, vincita molto più cospicua in caso di X (Bet365 lo dà a 8,50 volte la giocata) mentre Unibet si sbilancia e fissa addirittura a 21,00 il 2 degli ospiti. I bookmaker ritengono inoltre che i bianconeri possano vincere con un ampio scarto, come dimostra la quota relativamente bassa (9,50 su Tipico) per il risultato esatto di 4 a 0 in favore della formazione di Allegri, di conseguenza anche la quota dell'Over (1,60 su PaddyPower) è significativamente più bassa rispetto a quella dell'Under (2,38 su Unibet).

La diretta tv Juventus Empoli sarà trasmessa sia da Sky Sport che da Mediaset Premium che possiedono i diritti televisivi del campionato di Serie A. Sulla piattaforma satellitare l'incontro andrà in onda sui canali 201, 206, 209 e 251 per la diretta tv che coinciderà con il fischio d'inizio previsto per le ore 20.45; sul digitale terrestre appuntamento sui canali 370 (in definizione standard) e 380 (in alta definizione) con le immagini in esclusiva degli spogliatoi prima del kick-off e le interviste ai calciatori alla fine della prima frazione di gioco. La diretta in streaming video sarà garantita da Sky Go e Premium Play attraverso le omonime app per dispositivi mobili oppure raggiungendo gli indirizzi skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it.

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI JUVENTUS-EMPOLI (SERIE A 2016-2017)