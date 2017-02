Diretta/ Napoli Atalanta info streaming video e tv, probabili formazioni, risultato live e cronaca (Serie A 2017, oggi)

DIRETTA NAPOLI ATALANTA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (SERIE A 2017, OGGI 25 FEBBRAIO) - Napoli Atalanta diretta dall'arbitro Domenico Celi della sezione di Bari che aprirà il programma della 26^ giornata di Serie A 2016-2017, teatro della sfida tra le due squadre che si disputerà sabato 25 febbraio 2017 alle ore 18.00 sarà lo stadio San Paolo situato nel capoluogo campano. I padroni di casa vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva che consentirebbe loro di poter approfittare di un eventuale passo falso della Roma in casa dell'Inter, i partenopei si trovano infatti al terzo posto in classifica a sole due lunghezze dai giallorossi impegnati nel delicatissimo scontro contro i nerazzurri.

Per gli uomini di Sarri non sarà comunque una passeggiata contro l'Atalanta, autentica rivelazione di questo campionato che vuole continuare a stupire tutti: dopo un inizio difficile, la squadra di Gasperini ha spiccato letteralmente il volo e ora si ritrova a lottare per un posto nelle coppe europee, un traguardo impensabile fino a pochi mesi fa. Eppure gli orobici, grazie a un gioco a tratti spumeggiante, hanno scalato la classifica fino a raggiungere la top 5, tenendosi dietro squadre sulla carta superiori come Milan, Fiorentina e Lazio.

L'Atalanta può inoltre sfruttare l'imminente impegno in Coppa Italia da parte del Napoli, motivo per cui Sarri non può impiegare tutti i suoi uomini migliori e Gasperini invece sì: probabilmente andranno in panchina Koulibaly, Diawara e Insigne con Pavoletti che potrebbe partire dall'inizio e trovare finalmente il suo primo gol con la sua nuova squadra, fuori per infortunio Tonelli e Allan; nell'Atalanta, fatta eccezione per Melegoni, tutti gli altri saranno a disposizione del mister.

Un altro motivo per cui il Napoli non può assolutamente prendere sottogamba questa gara è sicuramente il rendimento dell'Atalanta in trasferta: 21 punte in 13 gare esterne, solamente Lazio, Juventus e appunto Napoli hanno fatto meglio degli orobici che a loro volta puntano a uscire imbattuti da uno stadio dove i partenopei hanno perso solamente due volte in questa stagione, considerando la Roma in campionato e il Besiktas in Champions League, impresa tutt'altro che semplice e scontata. In ogni caso lo scontro tra queste due squadre sarà il succoso antipasto di una giornata il cui piatto forte è rappresentato da Inter-Roma in programma domenica sera e che si chiuderà nel monday night tra Fiorentina e Torino.

Nel girone d'andata le due squadre si sono incontrate a Bergamo, lo scorso 2 ottobre vittoria a sorpresa dei padroni di casa (all'epoca nessuno poteva ancora sapere che da lì sarebbe nata la furiosa scalata degli orobici verso le parti nobili della classifica) per 1 a 0 con la rete iniziale di Petagna, con gli ospiti che non riuscirono ad annullare lo svantaggio. Il bilancio storico dei precedenti al San Paolo è di trentadue vittorie per il Napoli, quattro successi per l'Atalanta e nove pareggi, dunque nettamente a favore dei partenopei che hanno realizzato complessivamente 80 gol contro le 29 reti segnate dai bergamaschi.

Dalle quote dei bookmaker si intuisce chiaramente il Napoli sia la squadra favorita tra le due: l'1 dei partenopei viene dato a 1,58 su Unibet con Tipico.it che offre una vincita di 4,30 volte la posta in palio per il risultato di parità; ancora più ricco il piatto di Bwin per il 2 degli ospiti, con una vincita pari a 6,25 volte la somma giocata. In una gara che vede protagonista il miglior attacco della Serie A è logico che la quota Under (2,20 su Unibet) sia più alta rispetto a quella dell'Over (1,66 su PaddyPower), per quanto riguarda il risultato esatto è degna di nota la quota di 10,50 (Tipico.it) per il 3 a 1 in favore del Napoli.

Come la maggior parte delle partite di Serie A, la diretta tv Napoli Atalanta si potrà seguire attraverso le reti di Sky Sport e Mediaset Premium che trasmetteranno la gara in sui loro rispettivi canali (201, 206 e 209 del satellite; 370 e 380 del digitale terrestre), non mancherà ovviamente la diretta streaming su internet grazie ai servizi che le due pay-tv metteranno a disposizione dei loro rispettivi abbonati, ci riferiamo ovviamente a Sky Go e Mediaset Premium di cui sono disponibili le app per smartphone e tablet, in alternativa i clienti potranno collegarsi agli indirizzi play.mediasetpremium.it oppure skygo.sky.it.

