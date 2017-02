Diretta/ Ravenna-Vibo Valentia: info streaming video e tv, orario e risultato live (volley Raisport, Superlega)

DIRETTA BUNGE RAVENNA-TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (VOLLEY MASCHILE SUPERLEGA, OGGI 25 FEBBRAIO 2017) – Ravenna-Vibo Valentia, diretta dagli arbitri La Micela e Saltalippi, è la partito di volley maschile in programma per oggi 25 febbraio alle ore 18.00 per la 25^ giornata del Campionato di Superlega, che oggi chiude i battenti sulla regular season. L’ultimo turno del campionato di volley A1 vede in campo al Pala De Andrè, due squadre molto vicine in classifica, con i padroni di casa ottavi in classifica, con soli 3 punti di vantaggio sui rivali, noni attualmente. Match che quindi potrebbe rilevarsi molto importante anche in chiave play-off, dato che solo le prime otto squadre in graduatoria potranno accedervi: le due formazioni vengono da momenti diversi, con la Bunge Ravenna che ha vinto tre delle ultime quattro partite, mentre gli ospiti non vincono dallo scorso 5 Febbraio.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI RAVENNA-VIBO VALENTIA (da raiplay.it)

Fabio Soli, allenatore di Ravenna, dovrebbe confermare i sei titolari che hanno avuto la meglio per 3-0 sul campo di Milano, sestetto composto da Van Garderen, Ricci, Torres, Lyneel, Spirito e Goi come libero: mentre per gli ospiti di Vibo Valentia, la formazione iniziale dovrebbe vedere in campo Coscione, Michalovic, Barone, Costa, Barreto Silva e Marra come libero, con Torres e Michalovic le stelle delle due squadre. Nonostante i troppi appuntamenti di campionato ravvicinati le due compagini si giocano l’ultima piazza per i play off e i due tecnici punteranno chiaramente sui giocatori più in forma. La chiave tattica che i padroni di casa tenderanno a usufruire sarà sicuramente il braccio armato di Torres.

Tutta la partita infatti, dovrebbe girare intorno alle condizioni e la forma dello schiacciatore di Ravenna e della nazionale di Porto Rico. Gli ospiti dovranno essere bravi a sfruttare l'estro dell'opposto e schiacciatore slovacco Peter Michailovic, che dopo essere stato assoluto protagonista della promozione in serie A1, sta anche dimostrando ottime doti anche nel maggior campionato Italiano.

Nessun infortunio rilevante per i due allenatori che dovrebbero avere a disposizione il roaster al completo per questa partita. Per quanto riguarda le quotazioni dei bookmakers di questa partita, le quotazioni ufficiali non sono ancora state stilate dalle agenzie, ma le fonti vicine danno i padroni di casa leggermente favoriti sulla squadra di Vibo Valentia. Molto interessante sarà la quota che riguarda lo scarto nel punteggio tra i due team, dato che ci si attende una partita equilibrata e che nessuna delle due compagini vuole perdere.

Ricordiamo infine che il match tra Ravenna e Vibo Valentia sarà trasmesso in diretta tv sulla Rai, che ha riservato a tale evento spazio sul palinsesto del proprio canale tematico Raisport, disponibile al numero 57 del telecomando del digitale terrestre: sarà altresi confermata anche la diretta streaming video del match tramite il servizio raiplay.it.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI RAVENNA-VIBO VALENTIA (da raiplay.it)

© Riproduzione Riservata.