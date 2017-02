Diretta/ Super-G femminile Crans Montana streaming video e tv, risultato live (Coppa del Mondo sci, oggi sabato 25 febbraio 2017)

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, SUPER-G FEMMINILE CRANS MONTANA STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI SABATO 25 FEBBRAIO 2017) – La partenza della prima atleta che si presenterà al cancelletto è in programma per le ore 10.30. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport 1 (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Oggi la Coppa del mondo di sci alpino femminile è di scena ancora a Crans Montana, dove andrà in scena un super-G che si inserisce fra la combinata di ieri (recupero) e quella di domani in un weekend elvetico dal programma anomalo ma che è comunque molto atteso essendo il primo dopo i Mondiali che hanno catalizzato l'attenzione per molti giorni sempre dalla Svizzera, per la precisione da Sankt Moritz. In super-G la Nazionale italiana si gioca molte carte con possibilità di risultati ottimi, andiamo dunque subito a vedere quali sono tutte le modalità in cui potremo seguire il super-G di Crans Montana.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in quel di Crans Montana (www.fis-ski.com).

Ai Mondiali in campo femminile abbiamo visto quasi sempre vittorie delle grandi favorite, ma il super-G ha fatto eccezione con la vittoria di Nicole Schmidhofer. Vedremo cosa saprà fare l'austriaca nuova campionessa del Mondo e come replicheranno le big a partire da Tina Weirather, dal momento che Lara Gut ha finito anzitempo la stagione per infortunio e dunque rischia seriamente di perdere la Coppa di specialità. Tra le big però possiamo annoverare pure alcune azzurre, in primis Sofia Goggia ma anche Elena Curtoni che in stagione è anch'ella già salita sul podio in super-G, senza dimenticare altre possibili protagoniste italiane in una specialità dove abbiamo davvero numerose carte da giocare per fare bene.

