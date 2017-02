Entella Carpi / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Serie B 2017)

DIRETTA ENTELLA-CARPI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 27^GIORNATA) - Virtus Entella Carpi, sabato 25 febbraio 2017 alle ore 15.00, diretta dall'arbitro Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, sarà una sfida tra due squadre divise da un solo punto in classifica nel programma della ventisettesima giornata del campionato di Serie B. Due club a ridosso della zona play off, che finora non hanno saputo trovare la continuità giusta per spiccare il volo verso la zona nobile della graduatoria. L'Entella sta disputando un campionato sostanzialmente in linea con quelle che erano le aspettative di inizio stagione e soprattutto con quello che era il rendimento dello scorso campionato.

L'anno scorso i liguri hanno mancato la qualificazione ai play off solamente all'ultima giornata, quest'anno proveranno ad agganciare un treno che porta alla post season che non sembra proibitivo in termini di aggancio in classifica, considerando il ritmo basso d'alta classifica di questo campionato.

Ha deluso invece sensibilmente di più il Carpi di Castori, che non è riuscito a ripetere la strepitosa stagione di due anni fa, che aveva portato il club emiliano per la prima volta nella sua storia nella massima serie. Domenica scorsa battendo il Brescia in casa i biancorossi hanno interrotto una serie di tre sconfitte consecutive che li aveva catapultati fuori dalla zona play off, ora distante un solo punto: dalla sua l'Entella non vince dal rocambolesco match casalingo contro il Frosinone del 21 gennaio scorso, ritrovandosi a pareggiare tre partite (delle quali l'ultima la scorsa settimana a Perugia) e a perdere la lunga imbattibilità casalinga col rovescio subito, zero a tre, contro la Spal.

Le probabili formazioni dell'incontro: la Virtus Entella affronterà la sfida con Iacobucci tra i pali, Belli schierato in posizione di terzino destro e Filippini in posizione di terzino sinistro, mentre Ceccarelli e Pellizzer saranno i due centrali della retroguardia. A centrocampo ci sarà spazio per Moscati, Troiano e Palermo, mentre a Tremolada saranno affidati compiti da trequartista, di supporto al tandem offensivo composto da Diaw e da Caputo.

La risposta del Carpi sarà affidata allo sloveno Belec a difesa della porta e a una linea difensiva a quattro che schiererà dall'out di destra all'out di sinistra il suo connazionale Struna, Romagnoli, Gagliolo e Poli. Lollo e Bianco saranno i centrali di centrocampo, Kevin Lasagna coprirà la fascia destra sulla mediana e Fedato la fascia sinistra. Come trequartista offensivo sarà confermato l'altro sloveno Jelenic, mentre Beretta giocherà nel ruolo di unica punta.

Entrambi gli allenatori non rinunceranno ad un modulo con trequartista, con Breda per la Virtus Entella orientato a confermare il suo 4-3-1-2, così come Castori insisterà su un 4-4-1-1 molto compatto. Gli emiliani nel corso di questa stagione hanno saputo produrre un grande equilibrio in campo, ma a fronte di una difesa molto efficace ed organizzata, non hanno saputo bilanciare un attacco altrettanto incisivo, e proprio la mancanza di gol nei momenti decisivi non ha permesso ai biancorossi di avere un rendimento alla pari delle squadre che al momento si stanno giocando il salto diretto in Serie A.

L'Entella continua invece ad esprimersi con il giusto equilibrio, la Serie B è una dimensione che alla società di Chiavari è sicuramente sufficiente, anche se una partecipazione ai play off nobiliterebbe senz'altro il lavoro svolto nel corso di questi anni, con la squadra che dopo il ripescaggio di due stagioni fa ha saputo assestarsi nella parte sinistra della classifica. Per riuscire a migliorare ancora sarà però necessario migliorare il rendimento esterno e capitalizzare occasioni come questa contro il Carpi in casa.

Nonostante lo scivolone contro la Spal, la Virtus Entella riesce sempre ad offrire il meglio delle sue prestazioni nelle partite casalinghe, ed i bookmaker ne tengono conto quotando 2.40 con William Hill l'affermazione interna, mentre la quota per il blitz emiliano in Liguria viene fissata a 3.25 da Bet365. L'eventuale pareggio moltiplica invece per 3.00 la posta scommessa secondo Paddy Power. Sarà Sky sul canale 257 a trasmettere in diretta tv Virtus Entella-Carpi, sabato 25 febbraio 2017 alle ore 15.00, per i suoi abbonati sul satellite ma anche con l'opzione della diretta in streaming video, disponibile sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE B 2016-2017 (27^GIORNATA)

