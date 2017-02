FRANCESCO TOTTI/ Stadio Roma, "Sgarbi chi? Non lo conosco...!"

TOTTI-SGARBI, IL CAPITANO DELLA ROMA RISPONDE AL NOTO CRITICO D'ARTE: NON LO CONOSCO, CHI È? - Nelle ultime ore è scoppiata una nuova polemica che ruota attorno al nuovo stadio della Roma che si dovrebbe costruire nella zona di Tor di Valle dove sorgeva un ippodromo molto noto soprattutto nella seconda metà dello scorso secolo e chiuso nel gennaio del 2013. Alla polemica alzata da Vittorio Sgarbi che aveva chiamato in ballo anche il capitano della Roma Francesco Totti ha risposto lo stesso capitano giallorosso ai microfoni di Striscia la Notizia. A Valerio Staffelli il calciatore ha sottolineato: "Non conosco nessun Vittorio Sgarbi. Non so perchè ha detto quelle cose, nemmeno lo conosco. Non so chi sia e che persona è". Gli viene poi chiesto se è a favore o meno della costruzione del nuovo stadio e Francesco Totti risponde: "Tutti vorrebbero il nuovo stadio e non solo io. Non rispondo a queste cose, non so chi sia Vittorio Sgarbi, sinceramente". Poi però sottolinea: "Sì ho capito chi è. Questo la dice lunga". Ci sarà un'altra risposta da parte di Vittorio Sgarbi e continuerà la polemica?

TOTTI-SGARBI, IL CAPITANO DELLA ROMA RISPONDE AL NOTO CRITICO D'ARTE: NON LO CONOSCO, CHI È?. ECCO COME È NATA LA POLEMICA - E' scoppiata una vera e propria polemica fatta di batti e ribatti tra il critico d'arte Vittorio Sgarbi e Francesco Totti. E' stato il primo ad aprire la questione andando a parlare alla trasmissione Laziali on Air: "Non voglio intervenire su questioni idrogeologiche perchè non sono di mia competenza, ma non capisco perchè per fare uno stadio sia necessario fare un grattacielo. Non ci sono mai stati grattacieli a Roma, ora non vedo perchè Francesco Totti, al quale si può concedere il beneficio del dubbioper la necessità del nuovo stadio, servano grattacieli. Non ha nessuna voce in capitolo se fossi romanista mi vergognerei che un mio calciatore fosse usato dalle forze politiche e speculative per legittimare quello che è uno scempio. E' un calciatore, non un montanaro o uno scalatore che può essere affascinato dall'altezza di un grattacielo. Un Sindaco dopo aver detto no alle Olimpiadi non può presentarsi con operazionidi questo genere".

