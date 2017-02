Fano Reggiana/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA FANO REGGIANA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Fano Reggiana sarà diretta dall’arbitro Giovanni Luciano di Lamezia Terme, assistito dai guardalinee Filippo Bercigli di Valdarno ed Andrea Trovatelli di Pistoia. La sfida fra il fanalino di coda Alma Juventus Fano e la Reggiana, nel girone B di Lega Pro, potrebbe regalare delle sorprese. Le due compagini si incontrano allo stadio Raffaele Mancini sabato 25 febbraio alle ore 14:30 per la 27esima giornata di campionato in situazioni di classifica diametralmente opposte. L'Alma Juventus Fano, come ricordato poc'anzi, si trova all'ultimo posto in graduatoria. Tuttavia i marchigiani sono reduci da due risultati utili consecutivi, che li hanno condotti a ridosso della zona playout, ora distante solo un punto. Un pareggio sarebbe un buon risultato ma solo con una vittoria la squadra riuscirebbe finalmente ad abbandonare l'ultima piazza e a scalare le gerarchie nella classifica.

La Reggiana è in lotta per un posto di prestigio nei prossimi playoff e attualmente si trova al quarto posto della classifica, alle spalle del Padova, del Parma e del Venezia, tre squadre costruite per vincere. Nell'ultimo turno gli emiliani hanno avuto vita facile contro il derelitto Lumezzane, imponendosi con un 2-0 senza repliche. L'obiettivo è proseguire questa scia di risultati utili consecutivi, adesso giunta a quattro (tre vittorie e un pareggio).

Andando ad analizzare le formazioni è abbastanza probabile che l'Alma Juventus Fano si avvalga del modulo 4-3-1-2, con l'utilizzo del rombo di centrocampo per creare confusione nella difesa avversaria. L'estremo difensore titolare sarà Andrenacci, che proteggerà la porta con l'ausilio del muro difensivo a quattro composto dal terzino destro e capitano Lanini, dal terzino sinistro Taino e dai difensori centrali Zigrossi e Ferrani. Il centrocampo a tre vedrà nel mezzo il mediano di rottura Carotti, appoggiato dalla mezzala destra Schiavini e dalla mezzala sinistra Gualdi. Il fantasista sarà Gabbianelli, incaricato di servire palloni invitanti ai due attaccanti Fioretti e Germinale, che nelle scorse uscite hanno mostrato di aver affinato la loro intesa.

La Reggiana non sottovaluterà certamente l'impegno e mister Leonardo Menichini utilizzerà la migliore formazione, schierandosi probabilmente a specchio rispetto agli avversari. Tra i pali Perilli, che difenderà assieme ai due terzini Ghiringhelli e Contessa e ai due difensori centrali Rozzio e Spanò. A centrocampo il tiro sarà composto dal mediano di contenimento Genevier, dalla mezzala destra Sbaffo e dalla mezzala sinistra Andrea Bovo. Il tridente d'attacco vedrà giocare in posizione di trequartista Cesarini e negli slot di punte Carlini e capitan Marchi.

Per cercare di conquistare almeno un punto, il Fano dovrà disputare una gara coraggiosa, di sacrificio e che rasenti la perfezione. Per la difesa marchigiana non sarà facile fermare il duo offensivo della Reggiana, che può contare sull'esperienza di un centravanti ‘scafato’ come Marchi e sull'intelligenza tattica di Carlini. Gli ultimi in classifica dovranno essere molto veloci nelle ripartenze, unica chance per provare a sorprendere gli avversari. Capitolo quote: secondo Snai la vittoria casalinga del Fano (segno 1) vale 3.60 volte, il pareggio (segno X) 3.05 volte e la vittoria fuori casa della Reggiana (segno 2) 2.10.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Fano-Reggiana sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

