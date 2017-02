Forlì Gubbio/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA FORLI’ GUBBIO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Forlì Gubbio sarà diretta dall’arbitro Stefano Lorenzin di Castelfranco Veneto, assistito dai guardalinee Domenico Lacalamita di Bari e Cinzia Carovigno di Potenza. Nella 27esima giornata del campionato di calcio di Lega Pro il Forlì ospiterà allo stadio Tullo Morgagni l'ostico Gubbio, in una sfida fra due squadre che cercheranno con insistenza i tre punti per i rispettivi obiettivi. La gara si svolgerà sabato 25 febbraio alle ore 14.30 e metterà di fronte una squadra in lotta per la salvezza e un'altra in lotta per la promozione. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (27^GIORNATA)

Il Forlì sembrava aver messo da parte le incertezze d'inizio stagione, ma le due sconfitte casalinghe contro Sudtirol e Feralpisalò hanno fatto tornare i fantasmi. Soprattutto si è riavvicinata la zona playout, che adesso è distante appena due punti. Nono una situazione facile per la squadra romagnola, che spera di uscirne al più presto, magari già da questo weekend. Di fronte ci sarà un avversario tutt'altro che arrendevole, un Gubbio in piena zona playoff e che punta a scalare ulteriormente la classifica. Inoltre gli umbri non vincono da due settimane, avendo conquistato due pareggi consecutivi, e sono pronti a tornare al successo per proseguire l'ottima scia di risultati utili consecutivi iniziata ormai da quattro giornate.

Per quel che concerne le probabili formazioni, l’allenatore del Forlì Massimo Gadda utilizzerà il modulo di base 4-3-1-2 con il rombo a centrocampo. In porta il giovane scuola Atalanta Turrin, che coordinerà i movimenti della difesa a quattro composta dal terzino destro Adobati, dal terzino sinistro Conson e dai due centrali Carini e Cammaroto. A centrocampo le redini del gioco verranno prese in consegna dal mediano di costruzione, nonché capitano dalle squadra, Capellupo, sostenuto dalla mezzala destra Alimi e dalla mezzala sinistra Tentoni. Il tridente d'attacco si comporrà con il trequartista Capellini e le due punte Bardelloni e Ponsat, quest’ultimo in gol nella penultima uscita di campionato dei romagnoli.

La risposta del Gubbio, guidato da mister Giuseppe Magi, consisterà in un schieramento a specchio rispetto agli avversari. Il portiere titolare sarà Volpe e proteggerà i pali con l'aiuto della difesa a quattro, composta dai due terzini Kalombo e Marini e dai due centrali Rinaldi e Piccinni. In mezzo al campo Croce, coadiuvato dall'azione della mezzala destra e capitano Romano e della mezzala sinistra Zanchi. Il trequartista sarà Casiraghi e il suo compito sarà quello di ispirare le due punte avanzate, vale a dire Ferri Marini e Ferretti.

Il Gubbio, sia che giochi in casa o in trasferta, tende sempre ad imporre il proprio ritmo alla gara. Questo atteggiamento potrebbe andar bene al Forlì, che invece solitamente predilige giocare di rimessa, sfruttando in contropiede gli spazi lasciati dagli avversari. Il leitmotiv della gara potrebbe essere questo, con la possibilità di assistere ad una gara un po' contratta nei primi minuti. Quote: secondo l’agenzia di scommesse SNAI il Gubbio è leggermente favorito, come testimonia la quota di 2.65 attribuita al segno 2 per la vittoria esterna, che si oppone a quella di 2.70 per la vittoria casalinga del Forlì (segno 1). Il pareggio (segno X) invece paga 3 volte la posta in gioco.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Forlì-Gubbio sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

