Formazioni Serie A/ Consigli Fantacalcio, i giocatori da schierare (26^ giornata)

CONSIGLI FANTACALCIO: FORMAZIONI SERIE A, I GIOCATORI DA SCHIERARE (26^ GIORNATA, 25-26-27 FEBBRAIO 2017) - Torna la Serie A e gli appassionati si preparano ad un altro giro di Fantacalcio. Formazioni da schierare entro le ore 18.00 di sabato, visto che si torna al normale programma degli anticipi del sabato, con uno stuzzicante Napoli-Atalanta ad aprire le danze, big-match del turno insieme naturalmente a Inter-Roma di domenica sera. Si chiuderà invece lunedì con il posticipo Fiorentina-Torino. Vediamo di seguito i consigli per il Fantacalcio della 26^ giornata di Serie A.

CONSIGLI FANTACALCIO NAPOLI-ATALANTA - Partita delicata per entrambe per la zona Europa. Nel Napoli va messo assolutamente Insigne che è in un momento di forma smagliante mentre meglio evitare Hysaj che è in calo evidente. La sorpresa potrebbe essere Pavoletti, pronto ad avere spazio nel corso della gara. In avanti vale la pena puntare sempre su Mertens, elemento ormai affidabilissimo. In difesa invece è Koulibaly colui che porta buoni voti e qualche bonus. Atalanta che vede in Gomez l'elemento più pericoloso anche in terra partenopea. Meglio evitare uno come Masiello che con la rapidità del Napoli può soffrire. La sorpresa potrebbe essere Freuler, già a segno l'anno scorso, mentre in avanti è Petagna il riferimento sicuro. In difesa vale la pena fare affidamento su Conti, sempre pericoloso in zona offensiva.

CONSIGLI FANTACALCIO JUVENTUS-EMPOLI - Juventus a caccia di vittoria, Empoli chiamato al miracolo. Nella Juventus va schierato indubbiamente Dybala che è un elemento sempre pericoloso, mentre si potrebbe evitare Rincon, ancora non integrato. La sorpresa potrebbe essere Pjaca mentre la garanzia offensiva è Higuain che con i suoi gol porta sempre bonus. In difesa è Bonucci il leader. Empoli che ha sicuramente in El Kaddouri un elemento di grande pericolosità mentre si può evitare Costa che può soffrire molto. La sorpresa potrebbe essere il centrocampista Krunic mentre in avanti è Mchelidze colui che può portare gol. In difesa Laurini garantisce sempre buon rendimento.

CONSIGLI FANTACALCIO PALERMO-SAMPDORIA - Palermo che deve vincere, Samp che non vuole fare passi falsi. La squadra di casa ha in Jajalo un elemento fondamentale per il centrocampo. Da evitare Gonzalez, quest'anno ormai in calo. La sorpresa può essere Embalo che con la sua tecnica può far male mentre in avanti è Nestorovski la garanzia sicura. In difesa Rispoli oltre a buoni voti porta anche bonus. Nella Sampdoria è Quagliarella un elemento in forma e da mettere mentre meglio evitare Fernandes che sembra in calo da tempo. La sorpresa può essere Linetty a centrocampo mentre la garanzia in avanti è Muriel con la sua tecnica e qualità. In difesa è Skriniar colui a cui vale la pena affidarsi per bonus e buoni voti.

CONSIGLI FANTACALCIO CHIEVO-PESCARA - Chievo tranquillo, Pescara che deve solo vincere. Il Chievo ha in Hetemaj l'elemento imprescindibile e da mettere sempre mentre da evitare Dainelli che può soffrire col Pescara. La sorpresa potrebbe essere Inglese in avanti mentre la garanzia si chiama Meggiorini, in gol anche nell'ultima gara. In difesa è Gamberini l'elemento di maggiore affidabilità. Nel Pescara vale la pena puntare su Benali, il più in forma degli abruzzesi. Meglio evitare Bovo, da tempo out per infortunio. La sorpresa può essere Cerri che ha segnato domenica il suo primo gol mentre la garanzia in avanti è Caprari, già noto al boemo Zeman. In difesa Stendardo ha mostrato grande affidabilità.

CONSIGLI FANTACALCIO CROTONE-CAGLIARI - La squadra di casa può solo vincere, sardi in cerca di riscatto. La formazione calabrese vede in Stoian il calciatore più tecnico e da mettere mentre meglio evitare uno come Dussenne che va spesso in difficoltà. La sorpresa può essere l'attaccante Simy mentre chi vuole andare sul sicuro può puntare su Falcinelli, inamovibile in attacco. In difesa è Ceccherini il leader che porta anche bonus. Nel Cagliari va messo Sau che sta facendo molto bene mentre da evitare Dessena, in calo da tempo. La sorpresa può essere Ibarbo mentre in avanti Borriello garantisce buoni voti e bonus. Da mettere per la sua grinta anche Bruno Alves in difesa, ormai leader indiscusso.

CONSIGLI FANTACALCIO GENOA-BOLOGNA - Genoa per tornare a vincere, Bologna in crisi nera. Il Genoa col cambio allenatore potrebbe vedere in Rigoni un elemento cruciale e da mettere. No a Munoz, distratto nelle ultime gare. La sorpresa può essere Palladino mentre in avanti l'affidabilità maggiore è quella di Simeone che porta sempre bonus. Da mettere per il suo carisma difensivo anche Burdisso. Bologna che ha in Verdi l'elemento di tecnica da mettere mentre appare in difficoltà Torosidis, da evitare. La sorpresa può essere Petkovic in avanti mentre la garanzia è Krejci, sempre molto bravo a superare l'uomo. In difesa Masina promette buoni voti e discrete prestazioni.

CONSIGLI FANTACALCIO LAZIO-UDINESE - Nella Lazio va messo assolutamente Felipe Anderson che porta bonus mentre meglio evitare Radu, non benissimo nelle ultime gare. La rivelazione potrebbe essere Luis Alberto che a gara in corso può avere spazio. In avanti la garanzia è Immobile con i suoi gol mentre in difesa De Vrij garantisce ottime prestazioni. Nell'Udinese è Thereau l'elemento da mettere a prescindere, tecnico ed imprevedibile. Da evitare Danilo che può soffrire con la Lazio. La sorpresa può essere Matos che potrebbe avere spazio mentre Zapata è la sicurezza in zona gol. In difesa Felipe garantisce sempre carisma e ottime gare.

CONSIGLI FANTACALCIO SASSUOLO-MILAN - Sassuolo che ha in Berardi l'elemento da mettere sempre contro i rossoneri viste le statistiche. Da evitare Gazzola che può soffrire con Deulofeu mentre la sorpresa può essere Politano. In avanti la garanzia è Defrel, in gol nell'ultima sfida di campionato. Per la difesa è Acerbi l'elemento fondamentale con buoni voti. Nel Milan va messo Suso, ormai ripreso dopo un momento di calo mentre si può evitare Vangioni che potrebbe avere qualche difficoltà. La sorpresa può essere José Sosa, in rialzo dopo l'inizio complicato, mentre in avanti Bacca garantisce gol. In difesa Paletta sempre più inamovibile.

CONSIGLI FANTACALCIO INTER-ROMA - Inter che ha in Perisic l'elemento da mettere sempre grazie alla sua qualità mentre si può evitare Medel che può andare in tilt. La sorpresa potrebbe essere Kondogbia, lontano parente di quello visto con De Boer. In avanti è Icardi l'essenziale mentre in difesa vale la pena puntare sempre su Murillo che porta anche bonus. Nella Roma invece è Nainggolan l'uomo più in forma e che porta gol mentre da evitare De Rossi che potrebbe soffrire molto. La sorpresa può essere Strootman mentre in avanti la sicurezza è Edin Dzeko, sempre in gol nelle ultime sfide. Bene in difesa Fazio, leader indiscusso dei giallorossi.

CONSIGLI FANTACALCIO FIORENTINA-TORINO - Nella Fiorentina si può mettere Bernardeschi che porta bonus anche da piazzati mentre si può evitare Gonzalo, in netto calo. Sorpresa potrebbe essere Saponara mentre in attacco è Kalinic la sicurezza con i suoi gol. Difesa nelle mani di Astori, leader della squadra di Sousa. Torino che invece ha in Ljajc colui che va messo poiché da ex vorrà far bene. Meglio di no a Rossettini che potrebbe soffrire molto mentre la sorpresa si chiama Iturbe. In avanti Belotti garantisce ottimi voti, mentre in difesa vale la pena schierare Zappacosta, ottimo anche per bonus.

