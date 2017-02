Frosinone Verona/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Serie B, oggi)

DIRETTA FROSINONE VERONA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 25 FEBBRAIO) - Frosinone Verona è la sfida più importante tra quelle in programma nel ventisettesimo turno di Serie B 2016-2017: diretta dall'arbitro Daniele Chiffi della sezione di Padova, è in programma allo stadio comunale Matusa nell'omonimo comune laziale sabato 25 febbraio 2017 a partire dalle ore 15.00, scontro ad altissima quota quello tra due squadre che, assieme alle rivelazioni Benevento e Spal, sono le candidate più papabili alla promozione diretta in Serie A e occupano le prime due posizioni in classifica. I ciociari, leader solitari da un paio di giornate, non sono riusciti a trovare nella gara dell'Arena Garibaldi contro il Pisa la quarta vittoria consecutiva che avrebbe consentito loro di prendere il largo e portarsi a +4 sugli immediati inseguitori, Benevento e Verona a pari punti a quota 46. La squadra di Marino va a caccia del suo decimo successo interno che le consentirebbe di prendere tre punti fondamentali perché ottenuti contro una diretta avversaria per la lotta alla promozione.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI SERIE B 2016-2017 (27^GIORNATA)

Gli scaligeri, che hanno vinto solamente una volta nelle ultime cinque giornate, stanno attraversando un momento piuttosto problematico, soprattutto nelle trasferte dove gli uomini di Pecchia faticano a esprimersi finendo in balia degli avversari, come successo sia a Latina che ad Avellino con il Verona incapace di reagire dopo essere passata in vantaggio.

Al Bentegodi sono arrivati due pareggi negli scontri diretti contro Benevento e Spal che hanno consentito al club veneto di non perdere ulteriormente contatto dai vertici della classifica, ma ora servono assolutamente i tre punti nello scontro diretto probabilmente più importante di tutte, contro il Frosinone che assieme proprio al Verona è la squadra sulla carta più attrezzata per salire in Serie A senza passare dai play-off.

Fabio Pecchia ha bisogno dei gol di Pazzini, senza di lui la squadra rende molto meno in termini di punti, dall'altra parte il bomber del Frosinone è Federico Dionisi, desterà dunque parecchio interesse anche la sfida a distanza tra i due centravanti di peso che stanno provando a trascinare le rispettive compagini verso il salto di categoria.

Contro il Verona il tecnico del Frosinone, Pasquale Marino, confermerà il 3-5-2 che prevede la presenza di Bardi in porta; di Ariaudo, Krajnc e Terranova al centro della difesa; di Mazzotta e Fiamozzi sulle corsie esterne di centrocampo (ma che all'occorrenza possono arretrare per dare una mano in fase difensiva) con i mediani Frara, Sammarco e Soddimo; in attacco pochi dubbi sulla coppia che dovrebbe essere composta da Dionisi e Daniel Ciofani, con Paganini e Mokulu che potrebbero entrare nella ripresa qualora il mister avesse bisogno di forze fresche e il risultato non si fosse ancora sbloccato.

Non dovrebbero esserci novità di rilievo nemmeno nello schieramento iniziale del Verona, Pecchia si trova molto bene con il 4-3-3 e non ha alcun motivo per cambiare l'assetto tattico dei suoi: Nicolas tra i pali non dovrebbe temere per la sua maglia da titolare, in difesa gli esterni Souprayen e Pisano affiancheranno i centrali Caracciolo e Ferrari; a centrocampo Fossati, Bessa e uno tra Bruno e Franco Zuculini si posizioneranno dietro al tridente d'attacco guidato da Pazzini che avrà al suo fianco le due ali sulle quali Pecchia ha l'imbarazzo della scelta tra Juanito Gomez, Fares, Siligardi e Luppi.

Dalle quote dei bookmaker emerge come il Frosinone sia leggermente favorito per i tre punti rispetto al Verona: l'1 dei canarini viene dato a 2,35 su Unibet mentre su WilliamHill puntando 10 euro sull'X se ne possono vincere 31; inoltre su Bet365 in caso di 2 degli ospiti la vincita è pari a 3,40 volte la posta in palio. Nonostante la presenza di due dei più prolifici attaccanti di tutta la Serie B, l'Under è caratterizzato da una quota più bassa (1,70 su Bet365) rispetto all'Over (2,12 su Unibet), infine su Betclic il risultato esatto di 2-2 è quotato a 12,50.

Frosinone Verona sarà trasmessa in diretta tv sul canale 251 di Sky che offrirà la visione - in alta definizione - del match agli abbonati al pacchetto Calcio, con la possibilità di vedere alcuni spezzoni dell'incontro all'interno di Diretta Gol, programma in onda sui canali 201 e 206 che mostra in contemporanea le immagini da tutti i campi. La partita si potrà seguire anche in diretta streaming video su internet, sarà sufficiente procurarsi l'app di Sky Go per dispositivi mobili oppure accedere con un PC o un notebook all'indirizzo web skygo.sky.it.

