GIGIO DONNARUMMA/ Compie oggi 18 anni, il portiere del Milan potrà firmare da professionista (25 febbraio 2017)

GIGIO DONNARUMMA, IL PORTIERE DEL MILAN COMPIE 18 ANNI: GLI AUGURI DI GIGI BUFFON (OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) - Gianluigi Donnarumma compie diciotto anni oggi, sabato 25 febbraio 2017, e non a caso arrivano gli auguri del suo omonimo Gianluigi Buffon. Il capitano della Juventus e della Nazionale ha così parlato a Sky Sport: "Ciao Gigio, sono Gigi Buffon e ti faccio tantissimi auguri per il tuo compleanno perchè questo è veramente speciale. Entri a tutti gli effetti nel mondo dei grandi da grande quale sei. Per cui goditi nel migliore modo possibile la tua età, l'età della maturità. Capirai che il mondo dei grandi è molto difficile, però tu hai davvero tutte le qualità tecniche come portiere e morali come ragazzo per crearti uno spazio importante, per essere felice e segnare un'epoca. Tanti auguri da Gigi". Parole importanti che arrivano dal portiere più forte della storia del calcio e che sicuramente regalano a Gigio Donnarumma grande emozione. Queste ovviamente alimentano nuove voci di calciomercato con la possibilità di vederlo un giorno proprio al posto di Buffon anche alla Juventus oltre alla nazionale che è una voce ormai fin troppo ricorrente.

GIGIO DONNARUMMA, IL PORTIERE DEL MILAN COMPIE 18 ANNI: IL PERMESSO DELLA SOCIETÀ PER PASSARE LA MEZZANOTTE CON LA FAMIGLIA (OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) - Gianluigi Donnarumma compie oggi, sabato 25 febbraio 2017, diciotto anni un traguardo che gli permetterà presto di firmare il suo primo contratto da professionista. L'estremo difensore ha ottenuto ieri sera un permesso speciale dalla società, era infatti assente alla cena organizzata da Vincenzo Montella per passare la mezzanotte insieme alla famiglia. Sono arrivati ieri infatti tutti a Milano per stare vicini a Gianluigi Donnarumma con unico assente suo fratello Antonio anche lui portiere che oggi giocherà una partita nel campionato greco con l'Asteris. Gianluigi Donnarumma diventa maggiorenne ma pensa al campo infatti domani sarà regolarmente in campo per la sfida di cartello contro il Sassuolo al Mapei Stadium dove avrà ancora una volta la possibilità di dimostrare a tutti di essere un vero fenomeno. Staremo a vedere poi sei nei prossimi giorni arriveranno le parole del suo procuratore Mino Raiola per il contratto pronto da firmare con il Milan.

