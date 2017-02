Inter Roma/ Probabili formazioni, diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A, 26^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Inter-Roma è la partita più attesa nella ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: le due squadre vanno in campo alle ore 20:45 di domenica 26 febbraio. Periodo ricco di impegni per i giallorossi che, dopo l’Europa League, dovranno giocare anche la semifinale di Coppa Italia contro la Lazio; prova ad approfittarne l’Inter che continua la sua rincorsa verso le prime posizioni della classifica e vuole sfruttare il turno casalingo per rifarsi dell’andata. Aspettando il calcio d’inizio allo stadio Meazza allora possiamo andare a ripercorrere quelle che sono le scelte dei due allenatori studiando le probabili formazioni di Inter Roma. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER ROMA

PROBABILI FORMAZIONI INTER - Stefano Pioli deve fare i conti con la squalifica di Miranda; dovrebbe però ripercorrere la strada della difesa a tre, per un modulo 3-4-2-1 che sta trovando sempre più piede in questa stagione di Serie A. Nel reparto arretrato a giocare potrebbe essere Ansaldi, che ritroverebbe così la formazione titolare andando a completare una linea che si compone di Murillo (che ha smaltito il problema fisico) e Medel. D’Ambrosio ci sarà, spostato a centrocampo sulla corsia sinistra dove ha giocato nelle ultime uscite; dall’altra parte agirà Candreva, in mezzo Brozovic è arruolabile ma soltanto per la panchina, dunque dal primo minuto giocheranno Kondogbia, che rientra dal turno di stop inflittogli dal Giudice Sportivo, e l’ormai insostituibile Gagliardini. Joao Mario torna ad occuparsi della trequarti e lo farà al fianco di Perisic; fondamentale per Pioli ritrovare Icardi, che torna dalle due giornate di squalifica e ha voglia di rimettersi in corsa per il titolo di capocannoniere, nel quale adesso ha quattro gol da recuperare a Dzeko e Higuain.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - Reduce dalla partita di Europa League, la Roma si rituffa nel campionato: questa partita di San Siro è ovviamente uno snodo fondamentale per le ambizioni di scudetto. Luciano Spalletti ovviamente non guarda alla Coppa Italia e se la gioca con i migliori: Rudiger sta bene e va a completare il terzetto difensivo con Fazio e Manolas. A destra Bruno Peres non può rifiatare: la stagione di Florenzi è finita, un ricambio non c’è a meno di spostare lo stesso Rudiger sulla corsia - cosa che però non avverrà di certo in questa partita. A sinistra Emerson Palmieri si riprende la sua posizione, in mezzo al campo naturalmente giocheranno De Rossi e Strootman con Leandro Paredes che potrà dare fiato e qualità nel secondo tempo. Davanti c’è abbondanza, ma è chiaro chi siano i tre titolari: ovviamente Edin Dzeko nel ruolo di prima punta, alle sue spalle ci saranno Salah e Nainggolan. I quali sono il secondo e terzo marcatore della Roma, e che dunque possono contribuire alla causa giallorossa anche dal punto di vista realizzativo.

INTER-ROMA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Inter Roma, valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa sui canali della pay tv del satellite, per la precisione su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, e su quelli della pay tv del digitale terrestre, ovvero Premium Sport e Premium Sport HD. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER ROMA