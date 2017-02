Irlanda-Francia / Rugby info streaming video e diretta tv, risultato live (DMax, 6 Nazioni 2017, oggi 25 febbraio)

DIRETTA IRLANDA-FRANCIA RUGBY INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE DELLA PARTITA (DMAX 6 NAZIONI 2017, TERZA GIORNATA OGGI SABATO 25 FEBBRAIO) – Irlanda-Francia, diretta dall'arbitro gallese Nigel Owens, è una partita valida per la terza giornata del torneo Sei Nazioni 2017 di rugby. Appuntamento alle ore 17.50 italiane (16.50 locali) di oggi pomeriggio, sabato 25 febbraio, all'Aviva Stadium di Dublino (Irlanda), dove andrà in scena il match tra i padroni di casa della nazionale Irlandese - che unisce Eire e Ulster - e gli ospiti della Francia. Le due squadre sono distanti in classifica di un solo punto, con l'Irlanda a quota 6 punti e la Francia che segue distante solo un punto, a quota 5. Irlanda che possiede questo vantaggio grazie alla vittoria esterna allo Stadio Olimpico contro l'Italia per 10-63, mentre nella prima partita del torneo ha dovuto arrendersi alla potenza della Scozia, squadra molto insidiosa se affrontata in trasferta.

La Francia invece, ha perso di misura la prima partita in casa dell'Inghilterra per 19-16, mentre ha trionfato nella successiva giornata allo Stade de France contro la Scozia. Entrambe le due formazioni hanno iniziato il torneo sperando nella vittoria finale, ma mentre per la Francia ci può stare la sconfitta con l'Inghilterra, per quanto riguarda l'Irlanda è diffuso il pensiero che la sconfitta in Scozia sarà pesante per l'economia della classifica della squadra bianco-verde.

Negli scontri diretti tra queste due nazionali domina in tema di vittorie la Francia, che nei 95 match totali ha trionfato in 56 occasioni, contro le 32 dell'Irlanda. Per 7 volte è finita in risultato di parità. I giocatori della nazionale irlandese sicuramente da tenere d'occhio saranno il tiratore Paddy Jackson, autore anche di una meta nella prima partita persa con la Scozia, e i corridori CJ STander e Keith Earls che sono già entrambi a quota 3 mete in questo torneo. Per quanto riguarda gli ospiti invece, i giocatori che potrebbero essere più pericolosi sono Camille Lopez, ottimo nei calci da fermo e autore di due ottime prove nelle prime partite del torneo, e Gael Fickou, giocatore velocissimo e autore della meta che ha consegnato la vittoria ai galletti nella partita contro la Scozia.

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche Irlanda-Francia sarà trasmesso in diretta tv in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 136 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l'emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore.

DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube) e sull'account Twitter dedicato @ImmischiatoDMAX, oltre che in una sezione dedicata sul sito www.6nazioni.dmax.it, la speciale piattaforma web pensata per accompagnare la nuova esperienza televisiva del torneo e che garantirà anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all'ora delle partite. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l'account in italiano su Twitter è @RBSSei.

