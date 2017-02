Juve Stabia Reggina / Info streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Lega Pro girone C, oggi)

DIRETTA JUVE STABIA REGGINA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI) - Juve Stabia Reggina, sabato 25 febbraio 2017 alle ore 20.30, diretta dall'arbitro Alessandro Chindemi della sezione di Viterbo, sarà il posticipo serale della ottava giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. Scontro tra due squadre che stanno vivendo un torneo decisamente diverso. La Juve Stabia sogna un ritorno in Serie B ancora possibile, anche se le Vespe in questo inizio di 2017 hanno fatto registrare una flessione che le ha portate a sette punti di distanza dalla vetta occupata dal Lecce, quando prima di Natale la formazione campana era riuscita anche ad issarsi in testa alla graduatoria. Nell'ultima trasferta di campionato sul campo della Vibonese, la Juve Stabia è riuscita però a tornare alla vittoria e a mantenersi agganciata ad un treno di testa che ha visto comunque aumentare negli ultimi tempi le distanze tra le formazioni protagoniste.

La Reggina invece continua a vivere le difficoltà di inizio stagione, annaspando in zona salvezza e ritrovandosi al momento ferma al terzultimo posto in classifica a quota ventitré punti, dopo la sconfitta interna contro il Lecce primo della classe. Di certo non la partita ideale per fare punti, ma gli amaranto devono cercare di migliorare il loro rendimento considerando che la salvezza diretta è distante ancora solamente due punti: tutto è ancora possibile a patto di ritrovare un filo con la vittoria che in casa calabrese manca dal 21 gennaio scorso, dal match vinto allo stadio Granillo contro l'Akragas.

Allo stadio Menti di Castellammare di Stabia scenderanno in campo queste probabili formazioni: Juve Stabia schierata con Russo in porta, Cancellotti esterno laterale destro di difesa e Camigliano sulla fascia opposta, mentre i due difensori centrali saranno l'argentino Morero ed il bulgaro Atanasov. Izzillo, Capodaglio e Salvi giocheranno nel terzetto di centrocampo, mentre Rosafio, Cutolo e Liviero saranno titolari nel tridente offensivo dove mancherà Paponi, espulso per doppia ammonizione nella trasferta di Vibo Valentia. Risponderà la Reggina con Sala a difesa dei pali, Gianola e il serbo Kosnic a formare la coppia di difensori centrali, Cane schierato in posizione di terzino destro e Possenti in posizione di terzino sinistro. A centrocampo il danese Knudsen e lo svizzero Botta affiancheranno De Francesco, mentre in attacco il tridente offensivo sarà formato da Coralli, Maesano e Porcino.

Sarà scontro fra 4-3-3 a livello tattico, con Fontana nella Juve Stabia che ha dovuto fare i conti nelle ultime settimane con un calo atletico dei suoi piuttosto evidente. Le Vespe a Vibo Valentia hanno saputo tirare fuori l'orgoglio e il risultato ha riportato fiducia per una volata per la B che non è ancora da considerare chiusa, nonostante le distanze in classifica si siano dilatate. La Reggina di Karel Zeman deve ora affrontare un passaggio del calendario molto complicato, ma i calabresi contro il Lecce hanno dimostrato di poter lottare per fermare anche una grande.

Quote nettamente sbilanciate a favore dei padroni di casa, con i bookmaker che dimostrano di avere le idee chiare per il match allo stadio Menti: vittoria della Juve Stabia quotata 1.45 da Bwin, mentre Bet365 moltiplica per 4.00 quanto investito sull'eventuale pareggio e Betclic per 8.00 quanto scommesso sulla vittoria in trasferta. Saranno gli abbonati al sito sportube.tv a poter seguire in diretta streaming video esclusiva via internet Juve Stabia Reggina, sabato 25 febbraio 2017 alle ore 20.30.

