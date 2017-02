Juventus-Empoli/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Serie A 26^ giornata)

JUVENTUS EMPOLI: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Juventus-Empoli si gioca per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017; anticipo serale, sabato 26 febbraio alle ore 20:45, per due squadre che sono separate da 41 punti in classifica e che dunque vanno a caccia di obiettivi diversi. Per entrambe in ogni caso il discorso è simile: bisogna fare punti per tenere a distanza le squadre che stanno dietro. La Juventus, dopo aver vinto a Porto in Champions League, guarda anche alla semifinale di Coppa Italia che giocherà contro il Napoli; l’Empoli deve stare attento perchè il suo margine sulla terzultima (e non solo) rischia di assottigliarsi. Aspettiamo allora il calcio d’inizio di questa partita allo Juventus Stadium; nel frattempo possiamo analizzare nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni di Juventus Empoli.

JUVENTUS EMPOLI: PRONOSTICO E QUOTE - Per Juventus Empoli, valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria della Juventus (segno 1) vale 1,14, il pareggio (segno X) è quotato 8,00, mentre la vittoria dell’Empoli (segno 2) vi permetterà di vincere 20,00 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - Per Massimiliano Allegri la formazione è ancora tutta da decidere o quasi: da una parte c’è la volontà di non sprecare l’occasione di confermare il +7 o anche ampliarlo, dall’altra bisogna realisticamente guardare ai prossimi impegni e al fatto che tre giorni fa i bianconeri hanno giocato una partita dispendiosa in Champions League. Tradotto, è possibile che il tecnico livornese opti per qualche modifica rispetto al suo undici base ma decida comunque di non stravolgere l’undici. Possibilità per Marko Pjaca, che si è finalmente sbloccato trovando il gol a Porto: il giovane croato può prendere il posto di ciascuno dei tre giocatori che si muovono sulla trequarti, il maggiore indiziato in questo momento sembra essere Cuadrado. Possibilità anche per Marchisio, che ha pagato più di altri il cambio di modulo diventando un’alternativa di lusso: a fargli spazio probabilmente Pjanic, almeno leggendo le ultime uscite della Juventus è il bosniaco che solitamente si ferma in ragioni di turnover. In difesa naturalmente torna Bonucci; Rugani il possibile compagno al centro della linea, da definire le fasce laterali ma Allegri potrebbe dare fiato a uno dei due terzini (o magari entrambi, come accaduto contro il Palermo).

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI - L’Empoli ovviamente ha meno rotazioni a disposizione della Juventus, e questa per i toscani è una partita da onorare al massimo anche se non dovessero arrivare punti; Giovanni Martusciello dunque punta sulla formazione migliore e, anche in ragione delle condizioni non perfette di Mchedlidze, dovrebbe rispolverare il tandem Pucciarelli-Maccarone che nelle ultime due stagioni ha fatto le fortune della squadra. Alle loro spalle non c’è più Saponara ma El Kaddouri, un giocatore che ha voglia di riscatto e che può essere il complemento giusto per blindare definitivamente la salvezza. Da valutare a centrocampo le condizioni di Daniele Croce, senatore e leader del gruppo; qualora non dovesse farcela è pronto Buchel, mentre Krunic e Dioussé sono certi del posto. Anche la difesa dovrebbe essere quella solita: Laurini (se sarà al top della forma) e Pasqual occuperanno le corsie laterali, Bellusci e Costa andranno invece a giocare al centro della linea a protezione del portiere Skorupski, sicuramente uno dei migliori giocatori nell’Empoli di questa stagione.

