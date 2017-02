Lecce Vibonese/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone C)

DIRETTA LECCE VIBONESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - La diretta Lecce Vibonese si gioca sabato 25 febbraio 2017 alle ore 14.30, arbitrata da Manuel Volpi della sezione di Arezzo e sarà una ghiotta occasione per la capolista, nel programma dell'ottava giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. Il Lecce che infatti nelle ultime settimane è riuscito a riconquistare la vetta della classifica, mantenendo al momento due punti di vantaggio sul Foggia ma allungando di ben sei lunghezze sul Matera (fino a quindici giorni fa a braccetto al vertice con i salentini) e di sette sulla Juve Stabia, potrà provare un ulteriore allungo contro la formazione calabrese. Che a quota diciannove punti resta al penultimo posto in classifica e che, dopo il blitz esterno a Caserta, è tornata a subire una nuova sconfitta in casa la settimana scorsa, contro la Juve Stabia.

Tecnicamente non dovrebbe esserci partita, ma se il Lecce ha avuto un difetto in questa stagione, è stato quello di non aver saputo mantenere la giusta continuità per imporre un vero e proprio strappo in testa alla classifica. I pareggi contro Andria e Monopoli e il ko di Caserta nelle ultime dieci partite sono campanelli d'allarme che il tecnico Padalino deve tenere ben presenti. Allo stesso modo la Vibonese, che in trasferta ha vinto due delle quattro partite in cui ha ottenuto bottino pieno in questa stagione, dopo l'arrivo di Sasà Campilongo in panchina ha fissato realisticamente nella partecipazione ai play off e nell'evitare la retrocessione diretta l'obiettivo primario di questa stagione.

Allo stadio Via del Mare si confronteranno queste probabili formazioni: il Lecce scenderà in campo con Perucchini a difesa della porta, Giosa e Cosenza difensori centrali mentre Agostinone sulla fascia destra e Ciancio sulla fascia sinistra saranno gli esterni laterali di difesa. A centrocampo il terzetto titolare sarà composto da Mancosu, Arrigoni e dal portoghese Ferreira, mentre in attacco al fianco del francese Doumbia ci saranno Caturano e Pacilli a completare il tridente offensivo.

Risponderà la Vibonese con Stefano Russo a difesa della porta, mentre Franchino sarà impiegato in posizione di terzino destro e Silvestri in posizione di terzino sinistro. I due centrali di difesa saranno Manzo e Moi, mentre Yabre, il francese Legras e Giuffrida copriranno le spalle a centrocampo al trequartista Favasuli. In attacco col gambiano Sowe ci sarà Cogliati, considerando l'assenza di Saranisi, squalificato dopo l'espulsione subita contro la Juve Stabia.

Tatticamente, il 4-3-3 di Padalino dovrà confrontarsi con il 4-3-1-2 di Campilongo, che ha scelto l'utilizzo del trequartista per la sua Vibonese. Lecce particolamente brillante nelle ultime uscite, anche se negli ultimi cinque match in casa i salentini ne hanno vinti solo tre. Con cinque vittorie nelle ultime sei partite disputate la scalata alla classifica si è però concretizzata: ora bisognerà fare attenzione a non sprecare punti con le piccole come la stessa Vibonese, in attesa del grande scontro diretto contro il Foggia previsto per l'undicesima giornata di ritorno.

Pronostici d'obbligo per le agenzie di scommesse, con segno '1' fissato a 1.22 da William Hill, mentre la quota per il pareggio viene proposta a 5.50 da Bwin e la quota per il successo esterno moltiplica per 13.00 la posta scommessa secondo Betclic. Lecce Vibonese, sabato 25 febbraio 2017 alle ore 14.30, sarà un'esclusiva per tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento al sito sportube.tv, portale ufficiale che offrirà la diretta in streaming video di tutti i match del campionato di Lega Pro.

