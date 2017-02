Matera-Siracusa/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone C)

DIRETTA MATERA-SIRACUSA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - La diretta Matera-Siracusa si gioca sabato 25 febbraio 2017 alle ore 14.30, arbitrata da Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco, e sarà una delle sfide potenzialmente più interessanti dell'ottavo turno di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. Fino a qualche settimana fa i lucani avrebbero affrontato il match col vento in poppa, ma più di qualcosa è cambiato nelle ultime settimane: la formazione di Auteri si è ritrovata infatti alle prese con tre sconfitte consecutive, l'ultima delle quali subita in un fondamentale scontro diretto sul campo del Foggia. Tre ko che hanno costretto i lucani a ritrovarsi a ben sei punti di vantaggio dal Lecce capolista e a quattro lunghezze dai Satanelli secondi.

Tutto da rifare per una squadra che poco più di due settimane fa era in testa alla classifica, anche se un primo segnale di riscossa è arrivato con la conquista della semifinale di Coppa Italia di Lega Pro, da disputare contro l'Ancona, dopo la vittoria nei quarti di finale sul campo del Taranto.

Il Siracusa di Sottil, neopromossa terribile, continua invece a stupire e a quasi tre quarti di campionato giocati si ritrova in piena lotta per i play off, ad una sola lunghezza di distanza dal decimo posto occupato dalla Casertana, ma anche solo a tre punti dal Cosenza al sesto posto. Nell'ultimo impegno casalingo i siciliani hanno sfruttato al meglio l'occasione offerta dal calendario, con una rotonda vittoria sul Melfi fanalino di coda, ma in trasferta quest'anno sono riusciti a vincere solo una partita, sul campo della Reggina.

Le probabili formazioni del match: il Matera scenderà in campo con Tozzo a difesa della porta e una difesa a tre composta da Mattera, Ingrosso e De Franco. Armellino mancherà a centrocampo a causa della squalifica per espulsione per doppia ammonizione rimediata nel match di Foggia. Al suo posto toccherà a De Rose fare coppia al centro della mediana con Iannini, mentre Casoli sarà l'esterno destro di centrocampo e Salandria l'esterno sinistro. In avanti, conferma per il tridente Strambelli-Carretta-Negro. Il Siracusa affronterà la trasferta lucana con Santurro tra i pali, Turati e Pirrello al centro della difesa mentre Brumat coprirà l'out difensivo di destra e Sciannamé l'out difensivo di sinistra. L'argentino Spinelli sarà al fianco di Toscano come vertice arretrato di centrocampo, mentre De Silvestro, Catania e Valente formeranno il trio di incursori offensivi alle spalle del bomber Scardina.

Dopo tante partite finite in goleada, per il Matera il momento è negativo ma non cambiano le convinzioni tattiche di Auteri, che insiste su un 3-4-3 che va però prodotto in campo con grande abnegazione, che è mancata soprattutto a livello difensivo nelle ultime sfide. Modulo confermato anche per il Siracusa che giocherà con un 4-2-3-1 sempre più efficace in casa (considerando solo i match interni i siciliani sarebbero sesti in classifica) ma che deve migliorare in trasferta per poter puntare davvero ai play off.

Nonostante il momento di difficoltà, anche in virtù del fattore campo favorevole le agenzie di scommesse considerano comunque nettamente favorito il Matera per questo match, con vittoria interna lucana quotata 1.53 da William Hill, mentre Betclic propone a 3.80 la quota dell'eventuale pareggio e Bwin offre a 7.75 la quota per l'eventuale blitz esterno del Siracusa. Matera-Siracusa, sabato 25 febbraio 2017 alle ore 14.30, sarà visibile da tutti gli appassionati che avranno sottoscritto un abbonamento al portale sportube.tv, che trasmetterà in diretta streaming video tutto il campionato di Lega Pro.

