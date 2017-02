Melfi Paganese/ Info streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Lega Pro girone C, oggi)

DIRETTA MELFI PAGANESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI) - La diretta Melfi Paganese si gioca sabato 25 febbraio 2017 alle ore 14.30, arbitrata da Aristide Capraro della sezione di Cassino, sarà una sfida relativa all'ottava giornata di ritorno del campionato di Lega Pro. Un match tra una delle rivelazioni del campionato, i campani che si stanno sempre più ritagliando spazio per una salvezza brillante dopo aver rischiato addirittura di non essere iscritti al campionato, ed i lucani che sono al momento la formazione più in crisi di tutta la Lega Pro. Con la sconfitta subita sul campo del Siracusa la settimana scorsa, infatti, i gialloverdi sono arrivati a subire la loro decima sconfitta consecutiva. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (27^GIORNATA)

Nonostante la fiducia più volte rinnovata al tecnico, la dirigenza del Melfi non ha potuto che prendere atto della situazione, sollevando l'allenatore Bitetto dall'incarico e chiamando Aimo Diana, ex della Serie A ora col compito di provare innanzitutto a risollevare il Melfi dall'ultimo posto in classifica nel girone C, considerando che la Vibonese penultima è comunque distante solamente due lunghezze.

E' reduce invece da due vittorie consecutive la Paganese di Grassadonia, che dopo il Monopoli in trasferta ha anche piegato il Messina in casa con un secco due a zero. I campani continuano a stupire e si sono allontanati al momento di sei lunghezze dalla zona play out, con la salvezza diretta che sarebbe un obiettivo assolutamente straordinario, considerando appunto le premesse con le quali la stagione del club aveva preso il via.

Allo stadio Valerio di Melfi scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa schierati con il portiere Gragnaniello alle spalle di una linea difensiva a tre composta da Grea, Laezza e Romeo. Il brasiliano Vicente ed il ghanese Obeng si muoveranno per vie centrali sulla linea mediana, mentre Gammone avrà compiti da esterno destro e Russu da esterno sinistro. In avanti faranno invece coppia De Vena e De Angelis. La Paganese affronterà la trasfera lucana con Liverani a difesa della porta, mentre Carillo e De Santis saranno i due difensori centrali nella linea difensiva a quattro con Alcibiade impiegato in posizione di terzino destro e Della Corte in posizione di terzino sinistro. A centrocampo Bollino, Cicerelli e Firenze giocheranno come incursori offensivi davanti ai due playmaker arretrati Mauri e Pestrin. In attacco, assenza pesante con il brasiliano Reginaldo squalificato dopo l'espulsione subita contro il Messina: al suo posto il panamense Herrera avrà compiti da terminale offensivo.

Per quanto riguarda il confronto tattico, Aimo Diana dovrebbe partire col 3-5-2 già visto nelle ultime partite del Melfi. Da registrare assolutamente al più presto una difesa che con cinquantatré reti subite resta la peggiore della Lega Pro. Confermato il versatile 4-2-3-1 della Paganese di Grassadonia che può disporsi anche ad 'albero di Natale', ma che sta facendo la sua fortuna grazie ad un grande equilibrio e alla qualità di interpreti poco considerati, a torto, alla vigilia del campionato.

Per i bookmaker Paganese lievemente favorita, anche se il cambio di allenatore e il fattore campo potrebbero agevolare il Melfi nel tentativo di interrompere la serie di dieci sconfitte consecutive. Vittoria esterna campana proposta ad una quota di 2.38 da William Hill, mentre Bet365 propone a 3.10 la quota per l'eventuale pareggio e Betclic a 2.85 la quota per la vittoria interna dei lucani. Melfi Paganese, sabato 25 febbraio 2017 alle ore 14.30, si potrà seguire in diretta streaming video con un abbonamento al sito sportube.tv, che trasmetterà via internet tutti i match del campionato di terza serie. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (27^GIORNATA)

