Milan-Perugia Primavera/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live (19^ giornata, oggi 25 febbraio 2017)

DIRETTA MILAN-PERUGIA PRIMAVERA ,INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (19^ GIORNATA, OGGI 25 FEBBRAIO 2017) – Milan-Perugia, diretta dall’arbitro Davide Miele è la partita in programma per oggi 25 febbraio 2017 alle ore 13.00, valida nella 19^giornata del girone C per il campionato Primavera 2016-2017. Il sesto turno di ritorno appare senza dubbio un'occasione ghiotta per i rossoneri, che vogliono solidificare il quinto posto in classifica, ultima piazza disponibile per accedere ai playoff di fine stagione, che ultimamente è stato insediato a più riprese dall'ostica Spal. Il Diavolo non è sempre stato impeccabile nel corso di questa annata, ma la squadra ha dimostrato di aver delle buone trame di gioco e di poter essere una mina vagante negli spareggi.

Per accedervi manca l'ultimo colpo di coda e vincere contro gli umbri potrebbe rappresentare il sigillo definitivo su questo obiettivo. Discorso diverso per il Perugia, che ormai non ha più alcuna ambizione di vittoria dello scudetto: tuttavia i grifoni non saranno arrendevoli come ci si potrebbe aspettare, ma venderanno cara la pelle. L'obiettivo di queste ultime giornata è mantenere almeno l'undicesimo posto nel girone A, lasciandosi alle spalle tre squadre. Il prossimo passo da fare nel corso dell'analisi pre-partita è senza dubbio stilare le probabili formazioni iniziali.

Per quanto riguarda il Milan, guidato da mister Stefano Nava, si posizionerà con lo schieramento 4-2-3-1, modulo visto spesso e volentieri dalle parti del centro sportivo Vismara. L'estremo difensore titolare sarà Guarnone e proteggerà i pali della porta con l'aiuto del terzino destro Bellanova, del primo difensore centrale Bellodi, del secondo difensore centrale Altare e del terzino sinistro Zucchetti. A centrocampo i due mediani di costruzione saranno Torrasi e Zanellato. La trequarti sarà molto affollata, e vedrà giocare sulla fascia destra Hamadi, nel mezzo Forte e sulla fascia sinistra Modic.

L'unica punta centrale sarà il talentuoso Cutrone, che può già vantare diverse convocazioni con la prima squadra rossonera. Il Perugia di mister Davide Ciampelli utilizzerà un modulo meno offensivo, un 4-4-1-1 abbastanza prudente. In porta giocherà Santopadre, ma in difesa mancherà il terzino Rondoni, espulso nell'ultima sfida persa contro il Vicenza. Al suo posto sulla fascia destra ci sarà Patrignani, mentre sul versante opposto giocherà Calzola. I due difensori centrali saranno Achy e Polidori. A centrocampo all'interno del campo si posizioneranno Ceccuzzi e Amadio, mentre sulla fascia destra ci sarà spazio per Di Nolfo e sulla fascia sinistra per Garofalo. Il trequartista sarà Panaioli, che dialogherà con l'unica punta centrale Vicaroni.

Ricordiamo infine che la partita tra Milan e Perugia Primavera sarà visibile in diretta tv su Sportitalia, visibile al numero 60 del telecomando del digitale terrestre e presente anche al numero 225 del bouquet satellitare di Sky, riservato chiaramente ai soli abbonati. Sarà altresì confermata anche la diretta streaming video della partita della 19^ giornata, disponibile sul suto www.sportitalia.com, a cui però sarà necessario registrarvi per accedere al servizio.

