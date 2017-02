Napoli Atalanta/ Diretta streaming video e tv (risultato live 0-1): Caldara gela il San Paolo. Dove vedere la partita?

DIRETTA NAPOLI ATALANTA STREAMING VIDEO E TV (RISULTATO LIVE 0-1): SEGNA CALDARA - Il primo tempo di Napoli-Atalanta si è chiuso sorprendentemente sul risultato di 0-1. La squadra di Gasperini ha trovato il vantaggio al 29', sugli sviluppi di un corner: dopo un rimpallo la palla è arrivata a Caldara, che di testa ha battuto da due passi Reina. La partita del San Paolo si è rivelata subito intensa, in particolare a centrocampo, ed emozionante: al 6' Insigne con il suo destro a giro ha sfiorato la traversa e quindi il gol. Prima del gol di Caldara, però, il Napoli ha corso un grande rischio con un disimpegno errato di Reina: Petagna per un soffio non è entrato in possesso del pallone al limite dell'area. Dopo aver incassato il gol, il Napoli ha reagito e sfiorato il pareggio con Mertens: al 39' l'attaccante belga, servito da Callejon, ha superato Caldara con una grande giocata, è entrato in area e ha tirato, spedendo di poco fuori la palla. Al 44' colpisce la traversa: calcio di punizione perfetto di Mertens, ma Berisha vola e sposta la palla sul legno.

SEGUI LA DIRETTA DI NAPOLI-ATALANTA LIVE CON NOI: CLICCA QUI

DIRETTA NAPOLI ATALANTA STREAMING VIDEO E TV (RISULTATO LIVE 0-0): PARTITA ANCORA BLOCCATA - La partita Napoli-Atalanta è ancora ferma sullo 0 a 0 al San Paolo, ma se non sapete come vederla allora siete nel posto giusto, perché qui troverete tutte le informazioni. L’interessante anticipo di Serie A può essere, infatti, seguito in diretta tv oppure tramite la diretta streaming video se non potrete mettervi davanti a un televisore. Sfida da non perdere dal momento che l’Atalanta è la rivelazione del campionato, ma il Napoli dal canto suo non può permettersi di cominciare male un ciclo di partite molto difficili che diranno di più sulla stagione dei partenopei, non solo in campionato. Ci aspettiamo dunque grandi emozioni dal San Paolo, che i tifosi del Napoli potranno seguire (come ormai è tradizione) anche seguendo la telecronaca tifosa offerta ai propri abbonati da Mediaset Premium, meno oggettiva ma sicuramente più passionale e coinvolgente. La voce del Napoli sarà naturalmente anche oggi Raffaele Auriemma: per sentire il suo racconto ci si dovrà sintonizzare normalmente su Premium Sport oppure Premium Sport HD, che sono i due canali che trasmetteranno Napoli-Atalanta, selezionando però il secondo flusso audio per disattivare la telecronaca “normale” e seguire quella di Auriemma.

DIRETTA NAPOLI ATALANTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA? - La sfida Napoli-Atalanta apre la ventiseiesima giornata di Serie A, ma come può essere seguita in diretta streaming video e tv? Il fischio d'inizio dell'anticipo è in programma alle 18:00 di oggi, sabato 25 febbraio 2017. La partita è visibile per gli abbonati al bouquet satellitare di Sky e al digitale terrestre di Mediaset Premium, di conseguenza Napoli-Atalanta può essere seguita anche in diretta streaming video tramite le applicazioni Sky Go e Premium Play, a seconda del proprio abbonamento.

Per la diretta tv di Napoli-Atalanta, invece, ecco tutte le informazioni, a partire dai riferimenti utili per i clienti di Sky. La partita verrà trasmessa su Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, anche in alta definizione. La telecronaca è stata affidata a Riccardo Gentile, mentre Lorenzo Minotti si occuperà del commento tecnico. Da bordo campo l'inviato Massimo Ugolini per raccogliere le voci dei protagonisti nel pre e post partita e per fornire tutti gli aggiornamenti durante l'anticipo. Gli abbonati a Mediaset Premium, la pay tv del digitale terrestre, devono invece sintonizzarsi su Premium Sport, disponibile anche in HD, per seguire in diretta tv Napoli-Atalanta. Fabrizio Ferrero curerà la telecronaca, mentre ad Antonio Di Gennaro è stato affidato il commento tecnico. Gli inviati Francesca Benvenuti e Angiolo Radice, invece, si occuperanno delle interviste e dei contributi durante la partita.

Napoli-Atalanta non è uno scontro diretto, eppure ci sono solo sei punti tra la squadra di Sarri e quella di Gasperini. Il rendimento del club bergamasco è a dir poco sorprendente: nelle ultime cinque partite, ad esempio, ha raccolto quattro vittorie e un pareggio. L'Atalanta, dunque, ha tutte le carte in regola per mettere il bastone tra le ruote al Napoli, che però non può fermare la propria corsa alle spalle della Roma, né vuole lasciare definitivamente il discorso scudetto alla Juventus. Gli ingredienti per un grande spettacolo, dunque, ci sono tutti: l'anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A si preannuncia divertente e dal risultato tutt'altro che scontato. L'Atalanta spera nell'impresa, il Napoli vuole la quarta vittoria consecutiva.

