Napoli Atalanta/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Serie A 26^ giornata, oggi 25 febbraio 2017)

NAPOLI ATALANTA: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Napoli Atalanta, sabato 25 febbraio alle ore 18, è la prima partita nella ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Una partita molto interessante, perchè il Napoli, che ha il miglior attacco del campionato e continua a inseguire la seconda posizione e con la coda dell’occhio guarda anche alla possibilità di mettere le mani sullo scudetto, se la vede con una formazione che ha da tempo abbandonato lo status di sorpresa diventando una solida realtà, tanto da entrare nel turno con il quarto posto in classifica e dunque, almeno virtualmente, la qualificazione alla prossima Europa League. Aspettiamo il calcio d’inizio allo stadio San Paolo, intanto possiamo andare a dare uno sguardo più approfondito a quelle che sono le probabili formazioni di Napoli Atalanta. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI ATALANTA

NAPOLI ATALANTA: PRONOSTICO E QUOTE - Per Napoli Atalanta, valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria del Napoli (segno 1) vale 1,53, il pareggio (segno X) è quotato 4,25, mentre la vittoria dell’Atalanta (segno 2) vi permetterà di vincere 6,25 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - Napoli in formazione tipo, al netto dell’assenza di Allan: il suo posto sarà preso da Zielinski ma per il resto Maurizio Sarri potrà disporre di tutti i titolari. Lo è lo stesso centrocampista polacco, perchè è diventato difficile chi sia la prima scelta in mediana; vale anche per il ballottaggio tra Amadou Diawara e Jorginho, questa vola ad avere la meglio dovrebbe essere il guineano. L’unico sicuro del posto è Hamsik, insostituibile anche nelle partite più abbordabili; in attacco invece il giocatore cui Sarri non rinuncia mai è Callejon, che tornerà a giocare sulla destra con Lorenzo Insigne dall’altra parte. Chi sarà invece la prima punta? Tutto sembra dire Mertens, perchè il rientro di Milik è graduale e, dopo i 20 minuti di Verona, il polacco potrebbe avere un altro spezzone per poi eventualmente candidarsi a una maglia da titolare nella partita che vale una stagione contro il Real Madrid. In difesa Hysaj e Ghoulam sulle fasce con Raul Albiol e Koulibaly al centro; indisponibile Tonelli.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA - Anche l’Atalanta si presenterà al San Paolo con i migliori: ormai la formazione di Gian Piero Gasperini è sempre la stessa, con l’unico dubbio aperto tra Rafa Toloi e Zukanovic ma, molto probabilmente, il brasiliano che partirà titolare al fianco di Caldara e Andrea Masiello che completeranno il reparto. A centrocampo curioso il caso di Alberto Grassi che, venduto al Napoli, dopo sei mesi è tornato in prestito a Bergamo senza aver giocato un minuto in maglia azzurra, e ora fa panchina anche sotto la gestione di Gasperini. Freuler infatti parte ancora favorito per affiancare Kessie; pochi dubbi su chi giocherà sulle corsie laterali, vale a dire Andrea Conti e Spinazzola che viene sempre preferito a Dramé (così come Conti gioca di fatto al posto di D’Alessandro), Davanti giocano Kurtic, che potrebbe anche scalare sulla linea dei centrocampisti formando un 3-5-2, con Alejandro Gomez e Petagna, il giocatore che ha risolto la partita di andata all’Atleti Azzurri d’Italia. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI ATALANTA