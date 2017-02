Novara Spezia/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Serie B 2017)

DIRETTA NOVARA SPEZIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 27^GIORNATA) - La diretta Novara-Spezia, arbitrata da Luigi Nasca della sezione di Bari, è una delle nove gare del ventisettesimo turno di Serie B 2016-2017 in programma sabato 25 febbraio 2017 alle ore 15.00, teatro della sfida tra le due formazioni sarà lo stadio Silvio Piola di Novara. I padroni di casa sono reduci dal successo esterno sul campo del Latina che ha consentito loro di mettere nel mirino la zona play-off anche se il tecnico Roberto Boscaglia ha più volte ribadito che l'obiettivo principale per i piemontesi è e resta la salvezza, magari avendone la certezza matematica con diverse giornate di anticipo per non rimanere invischiati nella zona calda proprio nella fase cruciale del campionato. Sebbene lo scorso anno il Novara arrivò ai play-off, e dunque i tifosi speravano in un ulteriore salto di qualità, la squadra non se la sta cavando male anche se qualche punto qua e là lo ha lasciato per strada e quindi poteva essere ancora più in alto nella graduatoria.

Per quanto riguarda lo Spezia, i ragazzi di Mimmo Di Carlo devono riprendersi psicologicamente dall'ultima gara contro il Trapani, nella quale i liguri si erano subito portati sul 2 a 0 per poi subire la rimonta degli avversari nel finale, perdendo la possibilità di salire al quinto posto mettendosi dietro squadre come Perugia e Cittadella, ma non c'è tempo per piangere sul latte versato e bisogna guardare solamente avanti e pensare al futuro, cercando soprattutto di migliorare il bottino in trasferta visto che lontano dal Picco lo Spezia ha vinto solamente due volte dall'inizio della stagione, mentre in casa il Novara ha perso solamente due partite e dunque sarà difficile (ma non impossibile) per gli ospiti conquistare i tre punti al Piola.

Cerchiamo di capire quali potrebbero essere le scelte tecniche di Boscaglia e Di Carlo per questa gara, il tecnico del Novara potrebbe di nuovo adottare come modulo tattico il 3-4-1-2 che prevede la presenza in porta di Da Costa; i tre centrali di difesa, considerando la squalifica di Troest, dovrebbero essere Scognamiglio, Mantovani e Lancini; a centrocampo Casarini, Selasi, Cinelli e Orlandi dovrebbero essere i favoriti per una maglia da titolare, con il trequartista Adorjan che si posizionerà dietro le punte Galabinov e Sansone.

L'allenatore dello Spezia non dovrebbe stravolgere il suo undici rispetto alla gara contro il Trapani: 4-3-3 con l'ottimo Chichizola tra i pali, in difesa Migliore e De Col sulle corsie esterne affiancheranno i centrali Terzi e Valentini; i tre di centrocampo, salvo sorprese, saranno Maggiore, Sciaudone e Pulzetti con il tridente d'attacco guidato da Pablo Granoche che potrà al suo fianco sulle ali Baez e Piccolo (non ci sarà invece Fabbrini, squalificato dopo aver rimediato il cartellino rosso nel turno precedente).

Le agenzie di scommesse on-line hanno stabilito delle quote piuttosto prudenti che vanno dal 2,30 di Unibet per l'1 dei padroni di casa al 3,40 di Bwin per il 2 degli ospiti, passando per il 3,10 di PaddyPower in caso di X. Novara e Spezia sono due squadre che fanno fatica a trovare spesso la via del gol, per cui i bookmaker ritengono che questa sia la classica partita da Under (1,53 su Bet365) con Unibet che valuta a 2,48 la vincita per l'Over. Il risultato esatto più probabile stando a Betclic è l'1-1 che viene dato a 5,75. Infine, su Bet365 è possibile puntare sul nome del primo e dell'ultimo marcatore del match, in entrambi i casi il giocatore con la quota più bassa è Federico Macheda (5,50).

La diretta tv di Novara-Spezia sarà garantita da Sky Sport che trasmette in esclusiva tutti gli incontri validi per il campionato di Serie B. Il collegamento dallo stadio Piola avverrà poco prima delle ore 15.00, il canale di riferimento sarà il numero 258 (Sky Calcio 8) che trasmetterà integralment e in alta definizione la partita, che si potrà seguire anche in diretta streaming video grazie a Sky Go, il servizio che la pay-tv satellitare ha messo a disposizione dei propri clienti abbonati che potranno accedervi tramite l'app per smartphone e tablet oppure collegandosi all'url skygo.sky.it. Per la sintesi in chiaro occorrerà aspettare le ore 18.00 quando su Rai2 comincerà il programma "90° minuto" che mostrerà gli highlights di tutte le gare valide per la 27^ giornata del torneo cadetto.

