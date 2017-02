Pagelle/ Juventus-Empoli: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 26^giornata - primo tempo)

LE PAGELLE DI JUVENTUS-EMPOLI (SERIE A 2016-2017, 26^GIORNATA): FANTACALCIO, I VOTI DEL PRIMO TEMPO - Juventus - Empoli ha chiuso il primo tempo sul parziale di 0-0. Allegri propone il 4-3-3. Neto in porta, Dani Alves, Rugani, Bonucci e Alex Sandro in difesa. In mediana Marchisio e Pjanic, protetti da Sturari mentre il tridente offensivo è formato da Cuadrado, Higuain e Mandzukic. L’Empoli risponde con il 4-3-1-2. Skorupski tra i pali, difesa composta da Laurini, Bellusci, Costa e Pasqual. A centrocampo ci sono Diousse, Krunic e Josè Mauri mentre sulla trequarti ecco El Kaddouri. In attacco Martusciello sceglie Marilungo e Pucciarelli. L’arbitro dell’incontro è Mariani (sezione AIA di Aprilia). Assistenti Paganessi e Alassio, quarto uomo Di Fiore, addizionali di porta Maresca e La Penna. Partono bene gli ospiti riuscendo a restare alti nei primi 5 minuti di gioco. La prima occasione per la Juve arriva subito dopo. Azione corale, Marchisio allarga per Sturaro, dentro per Mandzukic che di prima libera Higuain in mezzo. Stop elegante, tiro debole. Skorupski la fa sua. Al decimo di gioco altra chance per la Juventus. Sturaro dalla sinistra si gira e crossa basso e teso verso la lunetta. Dalla destra riceve Cuadrado. Pasqual gli concede spazio sull'esterno e il colombiano calcia schiacciando troppo il tiro. Sulla traiettoria si intromette Mandzukic in spaccata. Il croato da pochi passi non trova lo specchio. La Juventus non inizia con il piede sull'acceleratore, accusando probabilmente un calo d'intensità dovuto alle fatiche di Champions League, incluso il ritardo accumulato nel ritorno. L'Empoli prova ad approfittarne. La squadra di Martusciello fa possesso cercando di spezzare il ritmo. Allegri chiede a Mandzukic di allargarsi cercando forse di liberare spazio in area per gli inserimenti di Sturaro. El Kaddouri intanto anima un contropiede empolese. Il marocchino prova il tiro dal limite ma non si coordina bene non trovando affatto lo specchio. Al 24esimo le indicazioni di Allegri portano frutto. Cross di Dani Alves per Mandzukic che di testa fa la sponda per Sturaro. Bellusci lo chiude prima del tiro. Pochi minuti più tardi Dani Alves trova sul secondo palo ancora il croato che stavolta conclude di testa non trovando lo specchio. Alla mezzora chance d'oro per Mandzukic. Higuain lo serve perfettamente spedendolo nell'uno contro uno. Skorupski esce, Mandzukic lo supera ma tentenna troppo prima del tiro. Diousse rinviene e lo ferma. Poco dopo si rinnova l'asse Higuain - Mandzukic. Il Pipita libera in area Mandzukic che si immola e cerca la porta con l'esterno del piede. La palla sbatte contro l'esterno della rete. L'Empoli prova a fare possesso gestendo palla e tempo. I bianconeri per lunghi tratti non pressano lasciando iniziativa agli avversari. La Juve si accende all'improvviso. Sturaro addomestica palla in area e scarica per Pjanic. Destro teso e angolato. La palla esce fuori di poco. I bianconeri non insistono più di tanto lasciando spesso il possesso palla agli avversari ma comunque dando costantemente l'impressione di avere in pugno il match. Nel finale di tempo Pjanic ci prova da calcio di punizione ma centra la barriera. Vedremo se nella ripresa il risultato si sbloccherà.

MIGLIORE IN CAMPO 1T JUVENTUS: MARCHISIO 6,5

PEGGIORE IN CAMPO 1T JUVENTUS: CUADRADO 5

MIGLIORE IN CAMPO 1T EMPOLI: COSTA 6,5

PEGGIORE IN CAMPO 1T EMPOLI: PASQUAL 5,5 (Francesco Davide Zaza – twitter@francescodzaza)

