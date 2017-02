Probabili formazioni/ Chievo Pescara: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A, 26^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO-PESCARA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Chievo Pescara si gioca per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: squadre in campo alle ore 15 di domenica 26 febbraio. Poco da chiedere alla stagione per un Chievo già ampiamente salvo, ma la partita casalinga contro il fanalino di coda va sfruttata per aumentare il bottino di punti in classifica; a Pescara con l’arrivo di Zdenek Zeman la situazione sembra essere cambiata, il 5-0 di una settimana fa non mente (anche solo come reazione emotiva) e ora attenzione, perchè il Delfino potrebbe anche tornare in corsa per una salvezza che avrebbe del miracoloso. Aspettando il calcio d’inizio della partita, andiamo ad analizzare nel dettaglio quelle che possono essere le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni di Chievo Pescara.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO - Resta indisponibile Pellissier e non è certo una bella notizia per Rolando Maran, che però può contare un ritrovato Inglese e su un Meggiorini sempre molto prezioso per la sua squadra; saranno dunque loro due a guidare l’attacco del Chievo, con Birsa che come sempre sarà il trequartista alle loro spalle. Nel reparto di mezzo le scelte sembrano fissate: Radovanovic andrà a giocare come playmaker, alla sua sinistra l’imprescindibile Perparim Hetemaj mentre dall’altra parte è favorito Castro, che rispetto a Izco ha forse meno corsa e quantità ma può mettere al servizio la sua maggiore qualità, anche negli inserimenti senza palla. Solito dubbio nella zona centrale della difesa: Dainelli e Gamberini partono in vantaggio, ma negli ultimi tempi Maran ha dato spazio anche a Bostjan Cesar e Spolli e dunque qualcosa potrebbe cambiare. Non sarà così sulle fasce, dove Cacciatore e Gobbi saranno ancora titolari. In porta ovviamente ci sarà Sorrentino, in un bel duello a distanza con Bizzarri tra portieri veterani.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA - Bizzarri, per l’appunto, sarà l’estremo difensore di un Pescara che cerca conferme dopo la straordinaria vittoria contro il Genoa; naturalmente Zeman, uno che già in generale non è abituato a fare troppo turnover, manderà in campo lo stesso undici che ha battuto il Grifone. L’attacco sarà sempre composto dal tridente Benali-Cerri-Caprari, anche perchè Gilardino e Cerri sono ancora ai box per infortunio; In mezzo al campo Alessandro Bruno, che non sarà il Verratti che il boemo aveva cinque anni fa ma certamente è in grado di dare equilibrio in mezzo al campo, ed essere un buon frangiflutti che permetta le scorribande di Verre e Memushaj, schierati come mezzali. In difesa Zampano e Biraghi rivestono un ruolo fondamentale, perchè nel modulo di Zeman i terzini spingono molto e devono essere in grado di raggiungere il fondo e provare anche qualche incursione in zona gol; in mezzo si va verso la proposizione della coppia formata da Stendardo e Cesare Bovo, due difensori molto esperti.

CHIEVO PESCARA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Chievo Pescara, valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa sui canali della pay tv del satellite, per la precisione su Sky Calcio 5, mentre non sarà trasmessa su quelli della pay tv del digitale terrestre.