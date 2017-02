Probabili formazioni/ Crotone Cagliari: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A, 26^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE CAGLIARI: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Crotone Cagliari è una partita delicatissima per la formazione calabrese: alle ore 15 di domenica 26 gennaio, per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, allo Scida arriva un Cagliari che, reduce dal pareggio di Marassi, ha già messo a posto i suoi conti per la salvezza anche se vuole raggiungere quanto prima la soglia di sicurezza. Una partita casalinga da sfruttare per il Crotone, che dopo una serie di gare piuttosto complicate si lanciano ora verso un pomeriggio nel quale potrebbero riprendersi il terzultimo posto in classifica e accorciare sulla concorrenza; aspettando quindi il calcio d’inizio della partita allo stadio Scida, leggiamo in maniera più approfondita le scelte dei due allenatori studiando le probabili formazioni di Crotone Cagliari.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI CROTONE CAGLIARI

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE - Ancora senza Rohden e con Gianmarco Ferrari squalificato, Davide Nicola conferma il 5-4-1 nel quale a completare la difesa sarà Dussenne, che si posizionerà come ideale centrale di sinistra al fianco di Claiton. Dall’altra parte agirà invece Ceccherini; gli esterni saranno con tutta probabilità Rosi e Mesbah, con l’algerino che rimane favorito su Martella. A centrocampo, senza Rohden sarà ancora il turno di Tonev; esterno a destra, il bulgaro avrà come opposto sull’altra corsia Stoian che, di fatto, è un attaccante prestato al centrocampo. Questo significa che in fase di attacco il Crotone si potrebbe posizionare con una sorta di 5-2-3, mandando i laterali ad attaccare la linea sulla quale viene schierato Falcinelli; in ogni caso dovranno fare un bel lavoro di contenimento Crisetig e Barberis, che sembrano destinati a essere schierati in mediana (la prima alternativa è Capezzi, che rimane in ballottaggio per una maglia).

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI - Il Cagliari arriva a Crotone senza Tachtisidis squalificato e con Ceppitelli che dovrebbe dare forfait per un’infiammazione al ginocchio; dunque in difesa rivedremo Marco Capuano schierato da difensore centrale al fianco di Bruno Alves. Isla, che domenica scorsa è tornato a segnare dopo cinque anni, sarà ancora utilizzato come terzino; a sinistra dunque viene dirottato Pisacane, che è in ballottaggio con Murru ma dà la sensazione di poter partire titolare. A centrocampo dunque si libera un posto: a prenderselo dovrebbe essere Ionita, che dopo essere stato fuori a lungo si candida ad avere una maglia sulla mezzala. Dessena sarà quasi certamente in campo; nel ruolo di regista una lieve possibilità di vedere Padoin, ma a conti fatti il grande favorito è Davide Di Gennaro che dovrebbe essere regolarmente in campo. Davanti c’è il tandem Sau-Borriello, ma attenzione a Diego Farias e Ibarbo che restano in lizza per giocare da titolari.

CROTONE CAGLIARI: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Crotone Cagliari, valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa sui canali della pay tv del satellite, per la precisione su Sky Calcio 4, mentre non sarà trasmessa su quelli della pay tv del digitale terrestre.

