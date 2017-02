Probabili formazioni/ Genoa Bologna: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 26^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI GENOA BOLOGNA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Genoa Bologna si gioca alle ore 15 di domenica 26 febbraio, per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017; esordio sulla panchina del Grifone per Andrea Mandorlini, che prende il posto di Ivan Juric cui è stato fatale lo 0-5 di Pescara. Il Genoa non riesce più a fare punti, e a questo punto potrebbe rischiare di essere risucchiato nella zona retrocessione per quanto lontana sia; non sta meglio il Bologna, reduce da quattro sconfitte consecutive e a caccia dunque di punti utili. Andiamo subito a dare uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni di Genoa Bologna. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI GENOA BOLOGNA

PROBABILI FORMAZIONI GENOA - Prove di 4-3-3 per Andrea Mandorlini, che con questo modulo aveva portato il Verona in Serie A e a sfiorare l’Europa. Da valutare con quale formazione titolare si presenterà il nuovo tecnico, anche perchè in settimana Izzo e Cataldi erano impegnati nello stage con la Nazionale; al momento sembra possibile una difesa con Burdisso e Munoz centrali, mentre a destra andrebbe proprio Izzo e a sinistra si aprirebbe il ballottaggio tra Diego Laxalt e Orban. Favorito al momento l’uruguaiano, che potrebbe giocare anche come esterno nel tridente offensivo; in quel ruolo però sembra poter avere un’occasione Palladino. A centrocampo Hiljemark si dovrebbe sistemare come mezzala, con Cataldi da regista; si attende il rientro di Miguel Veloso che, una volta recuperato, avrebbe quasi certamente una maglia da titolare. Dubbi sul terzo centrocampista: Ntcham contende un posto a Luca Rigoni, ma attenzione a Ninkovic che è stato provato in quella posizione. Giovanni Simeone farà la prima punta, a desta possibile che a partire dal primo minuto sia Lazovic.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA - Modulo speculare per Roberto Donadoni, che deve fare a meno dei suoi centrali titolari; saranno Krafth e Oikonomou a giocare al centro dello schieramento, con Torosidis che agirà sulla corsia destra e Masina dall’altra parte del campo. Recupera invece Mirante che salvo sorprese torna ad occupare la porta del Bologna, potrebbe farcela anche Mattia Destro ma difficilmente l’attaccante marchigiano sarà titolare. Più probabile un tridente con Bruno Petkovic in posizione centrale; ad affiancarlo i soliti noti, vale a dire Verdi e Krejci con Federico Di Francesco prima opzione dalla panchina. Per quanto riguarda il centrocampo, al momento sembra che Donadoni voglia confermare l’assetto visto nelle ultime uscite: ancora panchina per Viviani dunque, con Nagy schierato davanti alla difesa in posizione di playmaker, Dzemaili ovviamente confermatissimo sul centrodestra e un’alta maglia da titolare per il cileno Pulgar, che in questo periodo della stagione sta avendo tanto spazio.

GENOA-BOLOGNA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Genoa Bologna, valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa sui canali della pay tv del satellite, per la precisione su Sky Calcio 3, e su quelli della pay tv del digitale terrestre, ovvero Premium Calcio 2.