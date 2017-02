Probabili formazioni/ Lazio Udinese: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 26^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO UDINESE: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Lazio-Udinese è una delle partite valide per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017; si gioca alle ore 15 di domenica 26 gennaio tra due squadre che perseguono obiettivi diversi. La Lazio spera di rimanere agganciata al treno europeo: occupa la sesta posizione in classifica ma si trova a un solo punto dalla coppia appaiata in quarta piazza. L’Udinese, ormai salva, vuole chiudere il suo campionato con più punti di quelli che è riuscita a raccogliere nelle ultime stagioni; dunque una partita da giocare senza troppe pressioni ma con la volontà di vincerla. Aspettando il calcio d’inizio allo stadio Olimpico possiamo dunque analizzare nel dettaglio le scelte dei due allenatori e valutare quali siano le probabili formazioni di Lazio Udinese. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO UDINESE

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - Ancora senza Marchetti, la Lazio non potrà disporre nemmeno dello squalificato Lucas Biglia per questa partita. Il modulo di Simone Inzaghi sarà in ogni caso il 4-3-3; Strakosha ovviamente giocherà tra i pali, mentre per sostituire l’argentino è pronto Lulic. Questo significa che uno tra Parolo e Milinkovic-Savic, confermatissimi, si sposterà al centro della mediana; il principale indiziato è il primo, ma le due mezzali sostanzialmente si sposteranno di continuo la posizione mentre Lulic ha caratteristiche che lo porteranno ad allargarsi. Il resto della squadra non dovrebbe cambiare: in difesa si dovrebbe rivedere De Vrij, al suo fianco Hoedt ha ormai scavalcato Wallace nelle gerarchie del suo allenatore. I due terzini saranno Basta e Radu; nel tridente offensivo sono sicuri del posto Felipe Anderson e Immobile, pronto a giocare anche Keita Balde Diao che deve solo vincere la concorrenza di Luis Alberto, il quale comunque parte nettamente in svantaggio rispetto all’esterno senegalese.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE - Due squalificati per Gigi Delneri: anche per questo motivo l’allenatore friulano potrebbe cambiare modulo e schierare la sua Udinese con un 4-4-2 più classico. A rimanere invariata sarà la difesa, con Widmer e Samir ad agire sulle corsie mentre in mezzo ci sarà la coppia centrale formata da Danilo e Felipe (a protezione di Karnezis). A centrocampo invece conferma possibile per Badu, che però potrebbe allargare la sua posizione andando a giocare da laterale di destra; la stessa cosa dovrebbe farla Jankto sull’altra corsia, dunque in mezzo i due favoriti per avere una maglia sono Kums e Seko Fofana. In attacco invece, vista la squalifica di De Paul, giocano Duvan Zapata e Thereau: il colombiano non segna da quasi tre mesi e questa sarà un’altra possibile occasione per provare a sbloccarsi.

LAZIO UDINESE: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Lazio-Udinese, valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa sui canali della pay tv del satellite, per la precisione su Sky Calcio 2, e su quelli della pay tv del digitale terrestre, ovvero Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO UDINESE