Probabili formazioni/ Palermo Sampdoria: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A, 26^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO SAMPDORIA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Palermo Sampdoria, alle ore 12.30 di domenica 26 febbraio, è valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Una partita importante quasi esclusivamente per i rosanero: la Sampdoria infatti è salva, ha un grande margine sulla terzultima (proprio il Palermo) e, pur puntando a chiudere al meglio la stagione, non ha più obiettivi specifici che possa raggiungere. Il Palermo ha fatto benissimo nelle prime due partite di Diego Lopez; poi è tornato a perdere, e dunque si sta vivendo una situazione piuttosto simile a quella che avevamo già visto con Eugenio Corini. Possiamo andare a studiare quali sono le scelte e i dubbi dei due allenatori, leggendo nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni di Palermo Sampdoria.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO - Il Palermo si presenta in campo con il 3-4-3: ancora qualche dubbio riguardo la composizione del tridente offensivo, dove difficilmente si rivedranno Balogh e Sallai. Embalo si candida a riavere una maglia da titolare, mentre non sembra essere contemplato Diamanti dal primo minuto; Trajkovski infatti è ancora favorito per giocare sulla sinistra, con Nestorovski che ovviamente sarà la prima punta. A centrocampo si va verso la soluzione con Bruno Henrique e Jajalo centrali; vista l’indisponibilità di Pezzella, Aleesami giocherà sulla corsia sinistra mentre dall’altra parte è favorito Rispoli, dunque Chochev potrebbe finire a sorpresa in panchina anche se chiaramente si gioca un posto con i due mediani. In difesa Diego Lopez deve fare i conti con la squalifica di Goldaniga: Giancarlo Gonzalez si prepara a tornare titolare affiancando Andelkovic, il terzo difensore a completare il reparto davanti a Posavec dovrebbe essere Thiago Cionek ma c'è una possibilità anche per Sunjic, arrivato nel corso del mercato di riparazione.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA - Tegola per Marco Giampaolo che deve fare i conti con la squalifica di Torreira: il playmaker della Sampdoria, e anche il giocatore con il maggior numero di palloni recuperati in campionato, potrebbe a questo punto essere sostituito da Edgar Barreto che si posizionerebbe davanti alla difesa, anche se la soluzione naturale prevederebbe l’ingresso di Cigarini nella formazione titolare. Ballottaggio tra i due, mentre sulle mezzali sembra fatta la scelta di Praet e Linetty comunque vada. Dietro le due punte ci sarà Bruno Fernandes (Ricky Alvarez potrebbe anche dare forfait per un problema fisico), conferma per Muriel e Quagliarella con quest’ultimo che finalmente ha ritrovato il gol e poi ha espresso tutta la sua frustrazione per la vicenda di stalking della quale era stato vittima ai tempi del Napoli. Per quanto riguarda la difesa, Regini dovrebbe tornare titolare a sinistra mandando in panchina Pavlovic; Bereszynski sarà senza dubbio il terzino destro, a protezione di Viviano la solita coppia formata da Silvestre e Skriniar.

PALERMO-SAMPDORIA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Palermo Sampdoria, valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa sui canali della pay tv del satellite, per la precisione su Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, mentre non sarà trasmessa su quelli della pay tv del digitale terrestre.