Probabili formazioni/ Sassuolo Milan: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A 2016-2017, 26^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO MILAN: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Sassuolo Milan si gioca alle ore 15 di domenica 26 febbraio: al Mapei Stadium, per la ventiseiesima giornata di Serie A 2016-2017, una rivincita di una partita che all’andata aveva segnato il momento in cui il Milan aveva svoltato la sua stagione, rimontando da un 1-3 casalingo fino ad un esaltante 4-3. Oggi il Sassuolo ha recuperato tanti infortunati e si presenta competitivo alla sfida, pur avendo già ottenuto la salvezza e non avendo più obiettivi concreti da inseguire. Andiamo allora, mentre aspettiamo che le due squadre si scontrino domenica pomeriggio, ad analizzare in maniera più approfondita e dettagliata le probabili formazioni di Sassuolo Milan.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO - I soliti tre indisponibili in casa Sassuolo; ancora qualche dubbio per Eusebio Di Francesco che in difesa deve scegliere tra Paolo Cannavaro e Letschert (Acerbi, un ex della partita, sembra sicuro del posto), mentre sulle corsie manderà in campo Gazzola e Peluso senza alcun dubbio (anche perchè Lirola è uno dei giocatori ai box). Centrocampo ormai consolidato: Aquilani da regista ha più possibilità di Sensi, Lorenzo Pellegrini ormai è diventato tra i migliori nel suo ruolo di mezzala (nonostante la giovanissima età) e Duncan si fa preferire a Mazzitelli per il lavoro di copertura e interdizione, dando così equilibrio a una squadra che altrimenti rischierebbe di essere troppo sbilanciata. In attacco, Defrel è favorito su Matri dopo la doppietta contro l’Udinese; dovrebbero essere fatte le scelte sugli esterni, con Domenico Berardi da una parte e Politano dall’altra (Ragusa e Federico Ricci sperano di mettere in crisi fino all’ultimo il loro allenatore).

PROBABILI FORMAZIONI MILAN - Anche nel Milan continuano i problemi con gli infortunati: Vincenzo Montella non recupera nessuno e nel suo 4-3-3 tornerà a schierare Gustavo Gomez da difensore centrale al fianco di Paletta, con Abate a destra e Vangioni che, rilanciatosi, è ancora favorito su Calabria per il ruolo di terzino sinistro. A centrocampo dubbio tra José Sosa e Locatelli; il giovane sta tirando un po’ il fiato e potrebbe rimanere in panchina nella partita in cui si era rivelato all’andata (con un grande gol). Sulle mezzali invece Montella non ha alcun dubbio (giocheranno Kucka e Pasalic, poche le possibilità per Bertolacci che comunque rimane in ballottaggio), nel reparto offensivo invece potrebbe avere un’altra occasione Carlos Bacca (ma Lapadula scalpita per una maglia), mentre Suso e Deulofeu agiranno sulle corsie esterne (Ocampos resta una valida alternativa ma fino a qui ha avuto soltanto un’occasione, non esattamente sfruttata).

SASSUOLO-MILAN: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Sassuolo-Milan, valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa sui canali della pay tv del satellite, per la precisione su Sky Sport Mix, Sky Sport 1 e Sky Calcio 1, e su quelli della pay tv del digitale terrestre, ovvero Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD.