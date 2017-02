Risultati Lega Pro/ Classifica aggiornata, diretta gol live score gironi A, B, C (27^ giornata, oggi 25 febbraio 2017)

RISULTATI LEGA PRO: CLASSIFICA AGGIORNATA, LIVE SCORE IN DIRETTA GIRONI A, B, C (27^ GIORNATA, OGGI 25 FEBBRAIO 2017) - Torna il campionato di Lega Pro 2016-2017: siamo arrivati alla ventisettesima giornata, l’ottava del girone di ritorno, e la stagione sta prendendo contorni sempre più appassionanti. Ancora una volta sarà il girone C ad essere il principale protagonista del sabato; andiamo però con ordine nel presentare le partite del 25 febbraio.

Risultati girone A. Alle ore 14:30 si gioca Siena-Racing Roma: una partita che per la Robur può significare ultima spiaggia o quasi per blindare i playoff. La Racing Roma è ultima in classifica, ma ha vinto le ultime due partite: un'affermazione al Franchi porterebbe il Siena pericolosamente vicino alla zona calda, oltre a rappresentare la quinta sconfitta nelle ultime sei per la squadra toscana.

Risultati girone B. Si giocano due partite, entrambe alle ore 14.30: si tratta di Fano-Reggiana e Forlì-Gubbio. Doppio incrocio tra squadre che guardano ai playoff e squadre impegnate nella corsa per salvarsi; attraversa decisamente un buon momento la Reggiana che ha vinto tre delle ultime quattro partite e vincendo oggi potrebbe trovarsi, anche se solo per un giorno, al terzo posto in classifica scavalcando il Padova. Il Gubbio invece è sesto e difende 11 punti di vantaggio in chiave playoff: distanza ampia che la formazione umbra dovrebbe riuscire a confermare. Da non sottovalutare però Fano e Forlì: i marchigiani, ancora ultimi in classifica, hanno fatto 4 punti nelle ultime due partite mentre il Forlì al momento sarebbe salvo.

Risultati girone C: si apre alle ore 14:30 con Akragas-Foggia, Cosenza-Fondi, Lecce-Vibonese, Matera-Siracusa, Melfi-Paganese e Taranto-Catanzaro; alle ore 16:30 si gioca Casertana-Virtus Francavilla, alle ore 20:30 c’è Juve Stabia-Reggina. Qui la situazione è sempre più ingarbugliata: in testa è tornato il Lecce che ha due punti di vantaggio sul Foggia, ma quel che conta è che le quattro grandi sono di fatto diventate cinque, visto che con quattro vittorie nelle ultime cinque (anche in casa del Matera) la neopromossa Virtus Francavilla si è portata a -3 dalla Juve Stabia. Oggi test probante per il Foggia, che sfida un Akragas pericolante e dunque in cerca di punti; la Casertana, proprio contro la Virtus Francavilla, rilancia le sue ambizioni di playoff. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI LEGA PRO E LA CLASSIFICA DEI GIRONI