Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score. Gli anticipi (26^ giornata, oggi 25 febbraio 2017)

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE. GLI ANTICIPI (26^ GIORNATA, 24-25 FEBBRAIO 2017) - Nel campionato di Serie A 2016-2017 siamo alla ventiseiesima giornata; il calendario in questo periodo è condizionato dagli impegni delle squadre che giocano le coppe europee - e sta per tornare anche la Coppa Italia con l’andata delle semifinali - e dunque anche per questo turno avremo un Monday Night a chiudere le danze.

Se la scorsa settimana c’erano state tre partite tra venerdì e sabato, questa volta sono due: il 25 febbraio si giocano Napoli Atalanta (ore 18) e Juventus Empoli ore 20:45). Due partite che idealmente si incrociano: intanto Napoli e Juventus sono le due squadre che rappresentano l’Italia in Champions League, in campionato sono terza e prima (separate da 9 punti) e idealmente in lotta per lo scudetto e, soprattutto, si affronteranno nella semifinale di Coppa Italia. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A E LA CLASSIFICA

Tre sfide tra partenopei e bianconeri nel giro di pochi giorni; intanto però si studiano a distanza in due partite che non vanno sottovalutate. Non può certamente farlo il Napoli: i partenopei a Bergamo hanno perso, e oggi se la vedono con una squadra che sta continuando a stupire. Quarto posto in classifica per la Dea: se prima la qualificazione in Europa League era un sogno da ammirare a distanza, adesso è diventato fervida realtà e sarebbe un peccato non provare a centrarla giocando al massimo fino all’ultima giornata del campionato. Il Napoli però ha altro tonnellaggio: ha il miglior attacco del campionato e continua a produrre ottimo calcio, il pronostico non può che essere a favore dei partenopei.

La Juventus affronta un’altra partita nel suo stadio: deve superare le fatiche di Champions League ma ha come obiettivo quello di continuare a mettere pressione alla Roma, che potrebbe tornare momentaneamente a -10 con l’obbligo di rispondere. Tra i bianconeri e l’Empoli ci sono 41 punti di distanza; i toscani nel corso di questa stagione hanno mostrato di avere qualche buono spunto ma in generale non hanno rispettato le premesse.

Al momento sono salvi solo perchè le ultime tre della classifica stanno tenendo un passo lentissimo; tuttavia la distanza che separa i toscani dal Palermo terzultimo è di 8 punti, tanti se consideriamo quanto accaduto fino a qui ma senza dubbio pochi se, ragionando in termini assoluti, pensiamo che mancano ancora 13 giornate per chiudere il campionato e i rosanero (o il Crotone, o il Pescara che ha vinto 5-0 nella prima di Zeman) potrebbero sempre avere un’impennata di orgoglio. Certo Martusciello sa bene che i punti per la salvezza non passano sul campo della capolista, ma dovrà provarci comunque. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A E LA CLASSIFICA