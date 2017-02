Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score e prossimo turno (27^ giornata, oggi)

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE E PROSSIMO TURNO (27^ GIORNATA, 24-25 FEBBRAIO 2017) - Il campionato di Serie B 2016-2017 vive nel fine settimana la sua ventisettesima giornata. Diciamo subito che il prossimo turno sarà infrasettimanale, e dunque non sono previsti posticipi della domenica o del lunedì: la quinta di ritorno si chiuderà sabato con le sfide delle ore 15, mentre sono due gli anticipi del venerdì sera che hanno visto il Brescia imporsi sul Cittadella col risultato di 4-1 e il Bari vincere in trasferta sul campo del Benevento per 4-3.

Il calendario ci propone infatti, archiviati i due anticipi, nove partite al sabato che si giocheranno tutte alle ore 15. Nel dettaglio le gare in programma sono Ascoli-Pisa, Avellino-Vicenza, Cesena-Pro Vercelli, Frosinone-Verona, Novara-Spezia, Spal-Perugia, Ternana-Latina, Trapani-Salernitana e Virtus Entella-Carpi. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE B E LA CLASSIFICA

La situazione in classifica nelle prime posizioni è diventata bellissima: il Verona, che era partito per dominare il campionato e nelle prime giornate aveva dato la sensazione di poterlo fare, si trova improvvisamente al terzo posto, superato dal Frosinone e raggiunto dalla neopromossa Benevento. Al Matusa c'è proprio Frosinone-Verona: una vittoria dei ciociari complicherebbe tantissimo la vita a Fabio Pecchia.

Attenzione poi a un cresciutissimo Perugia: se gli umbri dovessero espugnare il Mazza si porterebbero a -3 dai ferraresi, e questo accorcerebbe ancor più una graduatoria che in questo momento è divisa in due tronconi, con Perugia e Cittadella che idealmente guidano le squadre che si trovano in zona playoff ma, almeno dal punto di vista della matematica, non possono aspirare a prendersi la Serie A immediata.

Anche in coda la situazione è complessa: il Trapani si è improvvisamente portato ad un solo punto dalla Ternana, e soprattutto vede a sole 4 lunghezze la possibilità di giocare i playout e a 6 la salvezza diretta. La risalita dei siciliani naturalmente mette in difficoltà tutte le altre: una Pro Vercelli che ha un disperato bisogno di punti e un Latina che deve assolutamente approfittare della trasferta di Terni, anche perchè potrebbe staccare una concorrente diretta. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE B E LA CLASSIFICA