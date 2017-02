Scozia-Galles/ Rugby info streaming video e diretta tv, risultato live (DMax, 6 Nazioni 2017, oggi 25 febbraio)

DIRETTA SCOZIA-GALLES RUGBY INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE DELLA PARTITA (DMAX 6 NAZIONI 2017, TERZA GIORNATA OGGI SABATO 25 FEBBRAIO) – Scozia-Galles, diretta dall'arbitro irlandese John Lacey, è una partita valida per la terza giornata del torneo Sei Nazioni 2017 di rugby. Appuntamento alle ore 15.25 italiane (14.25 locali) di oggi pomeriggio, sabato 25 Febbraio, al BT Murrayfield Stadium di Edimburgo, dove andrà dunque in scena il match tra i padroni di casa della Scozia e i cugini del Galles, in un derby britannico come molti in questo classico Torneo di rugby. Le due squadre si trovano appaiate in classifica, con 5 punti a testa, con il Galles più avanti solo grazie alla migliore differenza punti.

Nelle prime due partite, la Scozia ha avuto meglio a sorpresa della più quotata Irlanda per 27-22 alla prima giornata e successivamente perso allo Stade de France per 22-16 contro i padroni di casa della Francia. Per quanto riguarda il cammino degli ospiti, il Galles ha asfaltato l'Italia per 7-33 nella trasferta allo Stadio Olimpico di Roma e alla seconda giornata si è dovuto arrendere in casa alla supremazia dell'Inghilterra, squadra che detiene il torneo e padrona assoluta del torneo per il momento. I giocatori più pericolosi della Scozia saranno sicuramente Stuart Hogg e Greig Laidlaw, il primo è già stato capace di 3 mete nel corso del torneo (due alla prima partita contro l'Irlanda e una nel match contro la Francia), mentre il secondo si è dimostrato con un ottimo piede in fase di penalty e conversioni.

Per quanto riguarda il Galles invece, i giocatori da tenere più sott'occhio saranno Leigh Halfpenny, ottimo trasformatore da calcio piazzato e Liam Williams, autore di due mete nel corso del torneo, una nel match di Roma e una contro l'Inghilterra. Il copione del match vedrà sicuramente i Gallesi cercare lo scontro fisico, con la Scozia che potrà far male con la palla in mano. Importante sarà anche il duello tra due dei migliori tiratori del torneo come Leigh Halfpenny e Greig Laidlaw. Favorito è assolutamente il Galles, ma la Scozia si è già mostrata in grado di fare sgambetti a squadre superiori come dimostra il match contro l'Irlanda.

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche Scozia-Galles sarà trasmesso in diretta tv in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 136 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l'emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore.

DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube) e sull'account Twitter dedicato @ImmischiatoDMAX, oltre che in una sezione dedicata sul sito www.6nazioni.dmax.it, la speciale piattaforma web pensata per accompagnare la nuova esperienza televisiva del torneo e che garantirà anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all'ora delle partite. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l'account in italiano su Twitter è @RBSSei.

