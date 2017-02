Siena Racing Roma/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone A)

DIRETTA SIENA RACING ROMA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - La diretta Siena Racing Roma sarà dall’arbitro Fabio Schirru di Nichelino, assistito dai guardalinee Alessandro Pacifico di Taranto e Giovanni Manara di Mantova. Appuntamento sabato 25 febbraio 2017 allo stadio Artemio Franchi di Siena, calcio d’inizio in programma per le ore 14:30. La partita tra Siena e Racing Roma, anticipo della 27^giornata nel girone A di Lega Pro, potrà dire molto sul futuro di queste due squadre. Il Siena è in evidente calo: il cambio di allenatore non ha portato grossi risultati. Da diverse settimane non vince la formazione bianconera che ora è chiamata alla vittoria in quanto perdere vorrebbe dire addio ai play-off e soprattutto concreto rischio di doversi guardare le spalle.

Racing Roma in gran forma: avversario peggiore non poteva capitare per il Siena. I laziali sono una delle migliori formazioni al momento, animata anche dalla voglia di regalare una gioia ad una realtà comunque molto piccola. Racing in piena lotta con il Prato per evitare l'ultimo posto anche se in questo momento i laziali sembrano avere qualità di gioco migliore. Carte in regola per assistere ad una gara spettacolare e davvero emozionante.

Al Franchi ci si attende anche una buona cornice di pubblico pensando che sarà una gara quasi decisiva per le sorti del Siena in questa stagione. Per quanto concerne le probabili formazioni, mister Scazzola non vuole stravolgere la sua squadra. L'ex allenatore della Pro Vercelli vuole vincere e per farlo punta sui suoi migliori uomini. Il modulo sarà il 4-4-2 che vedrà in porta Moschin con Rondanini, Freddi, Ghinassi e Iapichino a comporre la linea difensiva. A centrocampo agiranno Ciurria, Steffe, Gentile e Vassallo mentre la coppia d'attacco sarà formata dal solito duo che nelle ultime settimane si un po' appannato, ovvero Marotta e Bunino.

Nel Racing Roma c'è grande entusiasmo dopo gli ultimi 3 risultati utili consecutivi. Euforia che però per mister Giannichedda significa concentrazione nella gara di Siena: il modulo sarà il 4-3-1-2 con Reinholds in porta, difesa a quattro con Bigoni, Ungaro, Caldore e Paparusso. In mezzo al campo spazio per Vastola, Ricciardi e Corticchia mentre sulla trequarti ci sarà l'ex centrocampista dell'Avellino, D'Attilio, con De Sousa e lo slovacco Maijtan pronti a far male alla squadra di casa. Siena e Racing Roma sono due squadre arcigne e composte da elementi di una certa esperienza nella categoria.

Il Siena si basa molto sui due attaccanti, in primis sull'esperto Marotta che ha toccato la doppia cifra in classifica marcatori. Racing Roma che vede il suo faro di gioco in De Sousa, elemento decisivo nell'ultimo incontro giocato contro il Como: con la doppietta del Sinigaglia, l’attaccante brasiliano ha portato a 9 centri il suo bottino in campionato. Si preannuncia una gara molto importante per l'immediato futuro sia del Siena che del Racing Roma. Per quanto riguarda invece le quote, Bwin propone una serie di quotazioni interessanti per la sfida tra Siena e Racing Roma. L'1 per la vittoria del Siena viene quotato 1.70, mentre il segno X per il pareggio corrisponde a quota 3.40. Più alta la quota per il segno 2 2 (successo esterno del Racing Roma), quotato 4.80.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Siena-Racing Roma sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

