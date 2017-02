Spal Perugia / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Serie B 2017)

DIRETTA SPAL PERUGIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 25 FEBBRAIO) - Spal Perugia, diretta dall'arbitro Antonio Di Martino della sezione di Teramo con l'ausilio degli assistenti Gori e Tardino e del quarto uomo Amabile, è in programma sabato 25 febbraio 2017 alle ore 15.00 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara ed è una partita valida per la ventisettesima giornata di Serie B 2016-2017. Sfida molto interessante tra due squadre che si trovano entrambe nei piani alti della classifica e hanno più di una ragione per pensare in grande: la formazione allenata da Leonardo Semplici, tornata tra i cadetti dopo oltre vent'anni di assenza, non ha minimamente risentito del salto di categoria grazie a un ottimo mercato che ha consentito di rinforzare a dovere la rosa e oggi la Spal occupa il quarto posto, in piena corsa per la promozione diretta in Serie A.

Soprattutto dopo essere uscita indenne dal delicato incontro al Bentegodi contro il Verona, dove le due squadre hanno impattato 0-0 evitando di farsi male; il Perugia di Bucchi, nonostante qualche pareggio di troppo (l'ultimo nella gara interna contro l'Entella quando i padroni di casa, nonostante la superiorità numerica, non sono riusciti a conquistare i tre punti), si sta confermando come una delle realtà positiva di questo campionato ed è la squadra che, assieme al Benevento e alla stessa Spal, ha il minor numero di sconfitte (5).

Tuttavia non sarà facile per gli umbri espugnare il Mazza, dove i padroni di casa hanno perso solamente una volta, anche se il Perugia in trasferta ha il secondo miglior rendimento di tutta la Serie B (solamente il Frosinone, con un punto in più) ha fatto meglio e dunque si preannuncia un match molto equilibrato aperto a qualsiasi risultato. L'ultima sconfitta della Spal risale allo scorso 17 dicembre quando cadde per 1 a 3 sul campo della Pro Vercelli, da allora solo vittorie e pareggi per i ragazzi di Semplici; anche il Perugia da quando è cominciato il 2017 non ha mai perso, a ulteriore dimostrazione del buon periodo di forma che stanno attraversando le due squadre protagoniste dello scontro diretto.

Nessuno dei due mister ha ufficializzato le formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto, ma possiamo farci comunque un'idea sommaria dei ventidue titolari. La Spal si presenterà con l'ormai collaudato 3-5-2, a Meret il compito di difendere la porta con la retroguardia composta dai centrali Giani, Cremonesi e Vicari con Bonifazi che scalpita dopo la buonissima prestazione nell'ultima gara contro il Verona; a centrocampo troveremo sulle corsie esterne Lazzari e Mora che affiancheranno i mediani Schiattarella, Arini e Castagnetti.

Qualche dubbio invece su quale sarà il partner di Floccari in attacco, probabile che a contendersi l'ultima maglia da titolare a disposizione saranno Antenucci, Finotto e Zigoni. Il Perugia si schiererà con il 4-3-3: Brignoli in porta dietro alla linea difensiva composta da Di Chiara, Del Prete, Monaco e Belmonte; a centrocampo Dezi, Acampora e Ricci si posizioneranno dietro al tridente d'attacco formato da Guberti (che nasce come centrocampista ma dà il meglio di sé giocando in un ruolo più avanzato), Mustacchio e Di Carmine.

Su Bet365 sono disponibili giocate di tutti i tipi per la sfida tra Spal e Perugia; l'1 dei padroni di casa è caratterizzato da una quota di 2,00 mentre per il risultato di pareggio la vincita sale a 3,20 volte la posta in palio e cresce ulteriormente a 4,00 in caso di 2 degli ospiti. Molto interessante, inoltre, la quota di 13,00 per il risultato esatto di 2 a 1 in favore della formazione di Semplici, mentre l'eventualità che entrambe le squadre segnino viene data a 2,00 (il caso contrario 1,75). Mirco Antenucci ha la più alta probabilità di diventare il primo marcatore del match con una quota di 5,00; la possibilità che si segnino più di due gol (Over) viene data a 2,30 e viceversa (Under) 1,60.

L'incontro tra Spal e Perugia andrà in onda sulle reti di Sky Sport che possiede in esclusiva i diritti del campionato di Serie B, appuntamento sul canale 252 (Sky Calcio 2 HD) per la diretta tv integrale del match di cui si potranno vedere alcuni spezzoni all'interno di Diretta Gol, programma che troverete sul canale 206 della piattaforma satellitare. I clienti abbonati al pacchetto Calcio (da almeno un anno) avranno la possibilità di seguire la gara anche in diretta streaming video grazie al servizio di Sky Go, disponibile tramite app per dispositivi mobili oppure collegandosi al sito web skygo.sky.it.

